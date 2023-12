La Mission Locale de Bastia et ISATIS s'unissent pour aider les jeunes à s'installer

Face au coût souvent prohibitif de l'équipement d'un logement, la Mission locale de Bastia et l’Association ISATIS ont décidé de travailler ensemble afin de récupérer puis rénover des meubles et électroménagers pour les publics précaires. Cette collaboration innovante repose sur une approche d'économie circulaire et solidaire, focalisée sur les Ateliers Chantiers d'Insertion.



Une initiative conjointe

La Mission Locale de Bastia collecte le mobilier et les appareils électroménagers, qu'elle remet ensuite à ISATIS pour réparation et rénovation. Les produits rénovés sont ensuite proposés à des tarifs sociaux adaptés au public cible par la boutique solidaire "Install’toit". "Cette démarche vise plusieurs objectifs sociaux essentiels." explique la Mission Locale. "Tout d'abord, elle contribue à la réduction des déchets et à l'encouragement d'une consommation responsable, soulignant l'engagement des partenaires envers des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. De plus, elle favorise l'insertion professionnelle en remobilisant les publics éloignés de l'emploi, renforçant leurs compétences et améliorant leurs perspectives d'emploi." Pour la Mission Locale et Isatis un autre aspect impactant de cette initiative est son soutien concret à l'installation des jeunes à faibles revenus dans leur premier logement. "En fournissant des meubles et des appareils électroménagers à des prix accessibles, le projet souligne l'importance de la solidarité et de l'entraide pour une population touchée par l'inflation et la pauvreté." précisent les structures.