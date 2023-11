La Haute-Corse en vigilance jaune "pluie inondation"

La nuit prochaine en Corse, sous un vent de nord à nord-est assez fort, les précipitations se renforcent, et deviennent parfois orageuses sur le nord et l'est de l'île. Elles restent soutenues jusqu'en mi-journée de mercredi. Elles donnent localement d'importants cumuls sur la Haute-Corse. Les ondées faiblissent l'après-midi mais le vent continuer de souffler entre 70 et 90 km/h en rafales.