Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune – Situation Météorologique à Surveiller pour les paramètres « Orages et Pluie-inondation » du mercredi 24 novembre, 21heures au jeudi 25 novembre, à 6 heures au plus tôt.

En début de nuit de mercredi à jeudi, des orages remontent de la mer Tyrrhénienne et abordent le Sud de la Corse.





Ces orages donnent 20 à 40 mm en 1 à 2 heures et peuvent s'accompagner par endroits de chute de grêle. En cours de nuit, ces orages remontent vers le nord de l'île en concernant la façade orientale ainsi que le relief. L'activité s'estompe ensuite en fin de nuit. Sur la nuit, les cumuls peuvent atteindre 10 à 30 mm localement 60 mm sur le sud et l'est de l'île.

Dans l'aprèsmidi et soirée de jeudi, des remontées orageuses sur le sud et l'ouest de l'île venant apporter quelques cumuls supplémentaires sont à surveiller.





Comme d'habitude en pareille circonstance la préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance et rappelle les consignes de prudence