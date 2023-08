La Corse en vigilance jaune : après la canicule, les orages…

En effet selon Météo France, "Dimanche en fin d'après-midi et nuit suivante, des orages abordent la Corse par l'ouest depuis la Méditerranée. Ils s'accompagnent de rafales de l'ordre de 70 à 90 km/h, de grêle et de fortes intensités pouvant atteindre 20 à 30 mm en peu de temps. Des orages plus actifs accompagnés de rafales violentes circulent plus au large sur la Méditerranée avec une évolution encore incertaine, et des débordements sur la façade ouest de la Corse ne sont pour l'instant pas exclus. Cette situation pourrait conduire à une évolution de la vigilance en fonction des nouvelles prévisions."



Dans ces conditions, les deux préfectures de Corse appellent à la plus grande prudence et indiquent aux habitants de l'île qu'ils peuvent se tenir informés de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France en composant le 05 67 22 95 00 ou en consultant www.meteofrance.com