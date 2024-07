La Corse balayée par une violente perturbation orageuse

À Bastia les services météo ont recueilli 28,5 mm de pluie en moins d'1 heure, soit 2 fois la moyenne d'un mois de juillet et 36 mm durant cet épisode. 26 mm à Ponte-Leccia ainsi qu'à Campile

Les orages ont parfois été accompagnés de chute de gros grêlons de plus de 1 cm de diamètre.

La région de Borgo a été particulièrement impactée durant cet épisode orageux avec 135 éclairs, 58 à Lucciana, 46 à Omessa 38 à Biguglia.

Au total près de 1 000 éclairs en Haute-Corse entre 18 et 24 heures.





En Corse-du Sud Bonifacio a été illuminée de 412 éclairs. 95 ont été enregistrés à Figari, 43 à Sartène.

Quelques routes ont été coupées et les pompiers ont dû procéder à une dizaine d’intervention pour des inondations.