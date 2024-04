La Belle Poule" en escale à Ajaccio à partir du 5 avril

La majestueuse goélette "Belle Poule" fera une escale de trois jours à Ajaccio, offrant aux habitants une rare occasion de découvrir ce navire chargé d'histoire. Construite en 1932 à Fécamp, la "Belle Poule" a participé activement à la Seconde Guerre mondiale au sein des Forces navales françaises libres. Transformée en voilier-école de la Marine nationale et basée à Brest, elle accueille désormais les futurs chefs de quart passerelle de la Marine.

Dotée d'un équipage permanent composé d'un officier, de 9 officiers-mariniers et de 6 quartiers maîtres et marins, la "Belle Poule" peut embarquer une quinzaine d’élèves en stage. Avec ses dimensions imposantes - 37,50 m de long hors tout, 7,40 m de largeur maximale et un déplacement en charge de 285 tonnes - elle ne passe pas inaperçue lorsqu'elle accoste.

Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir ce navire emblématique lors de visites ouvertes au public. Amarrée au quai d’honneur dans le port d’Ajaccio, la "Belle Poule" ouvrira ses portes selon les créneaux suivants : le samedi de 8h à 10h et de 14h à 17h, ainsi que le dimanche de 9h à 10h et de 15h à 17h.