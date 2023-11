La 62ème fête de Terre Corse les 1, 2, 3 et 4 décembre à Bastia

La Fête de Terre Corse, organisée par le Parti Communiste, débarque ce week-end à Bastia pour honorer le 80ème anniversaire de la libération de la Corse. « Terre Corse est un journal des années 30, voix du Parti Communiste et de la résistance durant l’occupation, et de la libération de la Corse entre 1942 et 1943 » explique Michel Stefani, secrétaire régional du PC en Corse. « Cette année nous avons souhaité que cette fête s’inscrive dans les cérémonies du 80ème anniversaire de la Corse mais bien sûr nous évoquerons aussi l’actualité, la situation politique régionale, nationale et internationale avec notamment un débat sur l’évolution institutionnelle en Corse par Dominique Bucchini ».



La « fête » débutera le vendredi 1er décembre à 18h au cinéma le Studio à Bastia avec la projection du film de Gilles Perret : « Les jours heureux ». Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil National de la Résistance intitulé "Les jours heureux".

Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, etc. Ce film vise à retracer le parcours de ces lois, pour en réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui sombré dans l’oubli. Raconter comment une utopie folle dans cette période sombre devint réalité à la Libération. Raconter comment ce programme est démantelé depuis, questionner la réalité sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs universelles portées par ce programme pourraient irriguer le monde demain.





Un livre sur le mouvement sociale de 1989

Toujours au Studio, ce même jour sera présenté le livre : « 1989 Corse, le mouvement social » coédité par A Traversa et Terre Corse. « Ce livre est l’œuvre d’un collectif» précise Christian Peri, un des 4 auteurs avec Ange Rovere, Didier Rey et Louis Bergés. Il contient analyses et textes en lien avec cette époque. « Ce sera l’occasion de revenir sur le grand mouvement social que la Corse a connu en 1989 dont les objectifs, contre la cherté de la vie et les inégalités, restent d’actualité » indique Michel Stefani.



Samedi 2 décembre, Terre Corse se déplacera au Musée de Bastia avec tout d’abord, à 14h une visite de l’exposition sur le 80ème anniversaire de la libération de la Corse. A 15h30 dans l’auditorium du musée Ange Rovere donnera une conférence intitulée : « Le tournant décisif de la résistance corse ». L’historien bastiais reviendra notamment sur la Conférence régionale du PCF de mai 1943 à Porri fixant les axes stratégiques de la résistance jusqu’à la libération.



Dimanche à 10h30 au restaurant Marina, en face du port de commerce de Bastia, aura lieu des allocutions de Dominique Bucchini et Michel Stefani. « Il y sera question de la situation politique en Corse, dans le pays et le monde » précise ce dernier. Un échange suivra sur la situation et les enjeux politique. Cette 3ème journée de Terre Corse s’achèvera par un banquet républicain.



Enfin, lundi 4 décembre, à 18h, à l’espace d’éducation populaire Albert Stefanini, dans les locaux du PC au 11 rue César Campinchi, Hubert Lenziani animera une conférence : « Une relation forte entre le 30 novembre 1789 et le Serment de Bastia le 4 décembre 1938 ». Le 30 novembre 1789 marque le rattachement de la Corse à la France et le 4 décembre 1938, la prise de position de nombreux corses contre Mussolini à l’occasion du Serment de Bastia.

« Alors que le 30 novembre 1938, l'Italie fasciste de Mussolini annonce vouloir annexer Nice, la Savoie et la Corse, le 4 décembre qui suit, le serment de Bastia prononcé par Jean Baptiste Ferracci devant 20 000 personnes réaffirme l’attachement de la Corse à la France et le rejet de l’irrédentisme mussolinien » explique Francis Riolacci. « Les mots restent dans toutes les mémoires - Face au monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français-. Dès le lendemain des comités antifascistes seront créés à Ajaccio et Bastia. 40 000 personnes s’y retrouveront ». Ce serment a été prononcé au « Café des Gourmets » situé sur le Boulevard Paoli à Bastia. Une plaque de marbre rappelle ce serment : « D’ici, berceau de la résistance est parti le 4 décembre 1938 pour faire le tour du monde le serment de la Corse française ».

Pour Pascal Rossi de la section de Haute-Corse du PC, « A travers tous ces rendez-vous, cette Fête de Terre Corse sera durant 4 jours un espace de rencontre et de débat, de co-construction citoyenne et de mobilisation populaire pour le progrès social et écologique et pour la paix ».