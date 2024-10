Après les aurores boréales, un nouveau spectacle céleste s'annonce sans le ciel corse : la comète Tsuchinshan-ATLAS, surnommée la « comète du siècle », s’apprête à illuminer les crépuscules de l’hémisphère nord. Découverte en janvier 2023 par l'Observatoire de la Montagne Pourpre en Chine, puis confirmée par le télescope sud-africain du programme ATLAS, cette comète géante, composée principalement de glace, de roches et de poussières, devrait être visible à l'œil nu en France à partir de ce vendredi 11 octobre.



Ce petit corps de roche et de glace, d'un diamètre estimé entre 20 et 40 kilomètres, s'approche du Soleil, libérant une traînée lumineuse qui pourrait éblouir les spectateurs terrestres. En Corse, les conditions semblent particulièrement favorables pour observer ce phénomène rare. « Elle sera tout juste visible à l’œil nu au-dessus de l’horizon vendredi soir », précise Alexis Giacomoni, médiateur scientifique spécialisé en astronomie. Découverte au début de l'année 2023, C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, de son nom scientifique, a captivé les astronomes du monde entier. Pourtant, l’observation de sa trajectoire est encore trop courte pour en connaître tous les détails. "On n'a qu'à peine une année de recul pour bien comprendre le chemin qu’elle a suivi jusqu'ici", précise Lucie Maquet, astronome-adjointe à l'Institut de Mécanique Céleste et de Calculs des Éphémérides à l'Observatoire de Paris. Malgré cela, une chose est certaine : la comète atteindra sa visibilité maximale ce week-end, promettant un spectacle à couper le souffle.



Regarder vers l’ouest

Pour l'apercevoir, il suffira de scruter le ciel à l'ouest, juste après le coucher du soleil. « Si la météo est favorable et que vous avez une vue dégagée sur l’ouest, notamment en montagne, vous pourrez peut-être la voir. » Cependant, l’usage de jumelles ou d’un télescope pourrait améliorer l’expérience visuelle, surtout pour capturer les détails de la chevelure brillante et de la queue spectaculaire, caractéristiques des comètes.