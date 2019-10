L’unanimité a dominé les votes de l’Assemblea di a Ghjuventù

L’Assemblea di a Ghjuventù s’est réunie dans l’hémicycle territorial ce 10 octobre.

A l’ordre du jour, un programme chargé avec notamment des questions orales. L’occasion de découvrir les préoccupations ou inquiétudes de la jeunesse insulaire dont ces élus sont les représentants. Ont été ainsi évoqués la limitation de vitesse, la langue corse, la protection des espaces stratégiques agricoles, la dépossession foncière et immobilière, la sécurisation des routes territoriales dans les villages, le dispositif d’allocations doctorales de recherche ou encore la stratégie d’attractivité d’A Casa di Roccapina.

Les jeunes élus sont ensuite passés aux motions.



Dominique Raffali s’est exprimée au nom du groupe Ghjuventù Paolina en évoquant la création d’un service d’urgence et de sécurité sanitaire et sociale. Josepha Giacometti a souligné également la présence de dispositif existants mais la nécessité de renforcer certaines zones de corse et de lutter durablement contre la désertification médicale. La motion a été adoptée à l’unanimité. La motion suivante déposée par le groupe Custruimu l’Avvene sur la politique de l’État en matière d’investigation concernant les crimes de sang en Corse. Ont été pointés du doigt le taux de condamnation trop faible, et donc il a été proposé de demander à l’État de renforcer les procédures et de rendre justice aux familles des victimes. Une motion adoptée également à l’unanimité. Idem pour les motions concernant la lutte contre les dérives mafieuses de la société.



Sur l’accès à la culture et au sport, Petru Anto Vesperini a expliqué qu’il était essentiel car « ce sont deux facteurs de cohésion ». Cette motion avait donc pour but d’initier un travail collectif afin de favoriser l’accès à tous à la culture et aux sports. Une proposition qui a également remporté l’unanimité. Tout comme les motions suivantes qui concernaient la lutte contre le harcèlement scolaire, les aides pour la langue corse ou encore celle sur le projet d’installation de stockage de déchet sur la commune de Ghjuncachju. Cette dernière motion proposait le soutien au collectif Tavignanu Vivu opposé à ce projet assorti d’une demande au Préfet de faire appel de la décision du tribunal adminstratif.



En marge de ces votes, l’Assemblea di a Ghjuventù a communiqué sur une action en faveur de la lutte contre la précarité étudiante ayant aboutie. En effet, la Ghjuventù naziunalista a négocié avec le supermarché casino une réduction de 10% pour les étudiants hors matériel high tech et alcool. Une réduction d’ores et déjà effective. La prochaine étape sera d’initier une convention entre l’Université et le supermarché afin de pérenniser cette action.