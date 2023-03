L’intersyndicale de Haute-Corse rassemble plus de 3 500 personnes à Bastia

« C’est exceptionnel » déclarait François Giudicelli, le porte-parole de l’Intersyndicale CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FO, STC, U.FSU et UNSA. « Le test est positif pour nous, et se retourne contre le président Macron qui hier à 13 heures a mis la pression. Aujourd’hui ce rassemblement est la preuve que les salariés ne veulent pas de cette réforme. Cette réforme des retraites c’est l’histoire d’une succession et d’une accumulation d’approximations, de manipulations, de diversions, d’exagérations qui nous amène aujourd’hui à un moment de grandes tensions et d’exaspérations de la population ».

Et dans le cortège, postiers, dockers, infirmiers, agents hospitaliers et des finances, personnels d'EDF/GDF, enseignants, élèves et étudiants … tout le monde était sur la même longueur d'onde.





« Quelle gageure que d’arriver à se mettre 70% de la population et 93% des salariés à dos » ajoute François Giudicelli qui, sous le kiosque à musique de la place Saint-Nicolas, aux côtés des autres leaders syndicaux, haranguait la foule : « A cette heure Mr le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres nous vous demandons de vous reprendre. Retirez cette loi, ne la promulguez pas, ouvrez enfin un vrai travail constructif, fait de vraies négociations pour traiter sérieusement et dans l’intérêt général un dossier qui concerne la vie des gens. Nous sommes mobilisés, nous resterons mobilisés. Parce que nous continuons et continuerons à le dire : les salariés du privé et les agents publics de ce pays ne veulent pas du report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. La retraite à 64 ans, c’est non, non et non ! »