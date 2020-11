L'intercom de l'Ile-Rousse prône la création d'une épicerie sociale et éducative

Après plus de 3 mois de disette pour cause de Covid19 et de déménagement de son siège social, le Conseil Communautaire du bassin de vie de l'Ile-Rousse s'est réuni ce samedi matin à 10 heures, salle du conseil municipal di l'Isula. Une réunion qui s'est déroulée dans la sérénité et en présence d'une grande majorité des délégués communautaires.

En préambule, le président de la com com Lionel Mortini rendait hommage à Christian Amadei, adjoint au maire de Corbara, membre du conseil communautaire décédé au mois de septembre dernier et demandait à ce qu'une minute de silence soit observée. Un geste apprécié du maire de Corbara Paul Lions qui remerciait le président et ses collègues.

Au chapitre des affaires générales, après le compte-rendu des décisions prises par le bureau communautaire, il était question de modification des statuts de la com com et de l'approbation de l'intérêt communautaire. Lionel Mortini détaillait à ce titre différents projets.. Le vente pour partie de la maison Vincentelli, sise commune de Belgodère, était aussi actée à l'unanimité.





Marketplace, aide aux exploitants agricoles, projet d'épicerie sociale et éducative...

La crise Covid-19 devait aussi retenir l'attention des délégués communautaires.

Lionel Mortini rappelait le nécessité à venir en aide aux commerçants, aux exploitants agricoles et aux plus démunis.

La création d'une Marketplace initiée par la municipalité de l'Isula était détaillée par le maire Angèle Bastiani et par Benjamin Genuini.

Cette plate forme de vente en ligne répertorie tous les commerces qui le souhaitent. Les gens pourront commander et se faire livrer. A cet effet, la com com mettra à disposition un véhicule et un employé qui assurera les livraisons.

Pour les ventes en dehors du bassin de vie, une convention est signée avec les chemins de fer de la Corse qui accepteront à prix modérés de transporter les colis.

Un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir plus en détail.





Face à l'urgence il a aussi été question d'une aide exceptionnelle aux exploitants agricoles dans le besoin. Une enveloppe de 50 000€ était proposée.

Certains délégués ont posé la question de savoir si cette mesure ne venait pas se superposer au projet de relance de la Collectivité de Corse.

Lionel Mortini précisait: " Dans l'urgence on doit faire preuve de réactivité. Je pense qu'il fallait un geste de notre territoire".

Il était ensuite question d'un projet séduisant de mise en place d'une épicerie sociale et éducative. Celui-ci était présenté par Angèle Bastiani. Le CIAS aurait en charge l'accompagnement des ayant droit.

Jérôme Casalonga saisissait l'occasion pour interpeller la com com sur le cas de ce SDF qui vit dans un abri bus !





Au chapitre des finances, on retiendra des modifications auprès du budget général et de l'assainissement, l'approbation des attributions de compensation définitives qui annule et remplace la précédente décision.

Joseph Mattei a voté contre.





Un référent pour la gestion des déchets ménagers

Chargé du problème de la collecte des déchets, Ange Cananzi prenait la parole pour dévoiler son projet afin d'améliorer notamment les points de collecte et annonçait qu'il rendrait visite à tous les maires des communes concernées pour débattre du sujet avec eux.

C'est ensuite José Orsini qui présentait un autre projet, celui de l'évacuation des eaux pluviales urbaines.

" Ce sont des travaux importants. Il existe déjà une étude sur le sujet mais elle a besoin d'être complétée". Le montant pour la maîtrise d'œuvre nécessite une demande de financement de 330 000€ hors taxes.

On retiendra également une demande de financement pour l'achat d'un terrain sur la commune de Corbara pour la création d'une résidence-autonomie.





Par ailleurs le prix de vente des repas en restauration scolaire a été revu à la baisse. De 4€ il tombera à 2,90€.

A noter que lors du vote de plusieurs questions à l'ordre du jour, les délégués de la commune de Munticellu ont voté contre ou se sont abstenus et qu'à plusieurs reprises, le maire de Munticellu, Joseph Mattei à pris la parole et s'est opposé dans le respect au président Lionel Mortini.

L'ordre du jour épuisé peu avant 12h30, les délégués communautaires pouvait échanger sur les questions diverses.