L'hommage de Bastia à Samuel Paty

Avec la mort de leur collègue, c'est toute une profession qui se sent menacée dans l'exercice même de son métier.

Plusieurs organisations et partis ont adhéré à l'appel au rassemblement lancé notamment par la FSU de Corse, mais pas seulement.

Ils étaient tous là pour rendre hommage au malheureux professeur et pour soutenir tout le corps enseignant qui entend faire valoir les droits de la laïcité.



Et de cette perspective ils n'en veulent pas.

Ça voudrait dire qu'il y aurait "certaines choses qu'elle n'aurait plus le droit de faire sous prétexte que certains n'acceptent pas que la République ait des valeurs, notamment de laïcité."

Pour eux, cela est insupportable "dans un pays comme la France, le pays des droits de l'homme et des libertés".

Tous souhaitent qu'aucun enseignant ne se résigne à ne plus enseigner ce qui doit l'être, c'est à dire "la laïcité, la liberté, l'égalité et la fraternité".