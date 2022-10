L’égalité des sexes se fait une place dans l'Académie de Corse

Pour l'Académie de Corse ce lundi 3 octobre était une journée placée sous le signe de l’égalité des sexes . Environ 200 personnes parmi lesquels des inspecteurs du rectorat, des chefs d’établissement, des r éférents d'égalit é ou encore des infirmiers scolaires se sont réunis pendant plus de sept heures dans l'amphithéâtre du Lycée Giocante de Casabianca à Bastia dans le cadre d'un séminaire sur la lutte contre l es stéréotypes avec en toile de fond, la question du rôle que l’école doit jouer dans cette affaire.



Prises de parole par des experts dans le domaine comme Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche à l'Institut Pasteur de Paris, t ables rondes ou encore des atelier s sur les stratégies à établir, l’agenda était bien chargé.



La question d'égalité est socialement vive dans les sciences de référence, mais aussi dans les établissements scolaires et académiques. “C’est une priorité qui demande à être actualisée avec la recherche théorique et appliquée, mais aussi actualisée sur les bonnes pratiques. Nous organisons un séminaire en début d'année afin d’avoir ce partage entre les différents acteurs pour faire progresser l'égalité entre les garçons et les filles”, explique Jean-Philippe Agresti , recteur de la région académique de Corse .



La lutte académique contre les stéréotypes de genre



Au cours du séminaire la question a été abordée dans de nombreux axes comme celui historique , les différences salariales, la performance académique ou encore la contestation des stéréotypes de genre par la neuroscience. “Il s’agit de lutter contre des préjugés dits ‘naturels’ qui n’existent pas, les éléments construits par nos sociétés au fil des siècles" continue Jean-Philippe Agresti . " Il faut absolument que dans nos enseignements et dans la vie de nos établissements on puisse f aire attention et à lutter contre tout ce qu’on appelle aujourd'hui les stéréotypes de genre.”



D’autres rencontres devraient suivre au cour s de l'année.