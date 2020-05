L’e2c Bastia rouvre progressivement ses portes

L’e2c de Bastia portée par la Communauté d’Agglomération de Bastia a pour ambition de permettre aux jeunes âgés de 16 à 30 ans une insertion sociale, citoyenne et professionnelle et d’accéder à l’emploi au sein des entreprises locales ou d’intégrer une formation qualifiante ou diplômante visant les métiers porteurs.

Les missions de l’e2c de Bastia reposent sur 4 piliers fondamentaux : un parcours individualisé, un accompagnement de chaque jeune par un référent unique, un dispositif spécifique et institutionnalisé et une alternance en entreprise véritable clé de voute du dispositif (370 entreprises partenaires)



Dans le contexte du plan national de lutte contre la pandémie liée au Covid- 19, l’e2c Bastia a pris, dès le 16 mars 2020, les mesures nécessaires pour appliquer les consignes émises par les pouvoirs publics afin de préserver la sécurité des salariés et des stagiaires et de préserver, de façon aménagée, un suivi pédagogique des stagiaires que l’e2c accompagne.

Un plan de continuité pédagogique a été élaboré pour répondre aux orientations et informations transmises par le Réseau E2C France et par les pouvoirs publics en date du 26 mars 2020.



Grâce à la mobilisation en télé-travail de l’ensemble de son équipe, l’e2c Bastia a pu assurer la continuité de l’accompagnement individuel de 90 % de ses stagiaires et mettre en place une continuité pédagogique en recourant à la formation à distance avec l’élaboration et le suivi de plans de formation hebdomadaires individuels.

La date du déconfinement progressif ayant été fixée au 11 mai 2020, l’e2c Bastia rouvre ses portes conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et sécurité au travail, à savoir : limiter les risques d’exposition au virus pour ses salariés et ses stagiaires et privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle