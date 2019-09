L'association Jean-Philippe Martinetti remet un chèque de 10 000 € à Inseme

Rédigé par Charles Monti le Dimanche 15 Septembre 2019 à 22:58

A la suite du décès tragique de Jean-Philippe Martinetti, survenu à Santa Severa, dans le Cap Corse, au mois d'Avril 2018 ses nombreux et jeunes amis ont organisé, récemment, un second tournoi de football au nom de leur association et souhaité comme l'an dernier reverser à Inseme les fonds récoltés à cette occasion. La remise du chèque d'un montant de 10 000 € a lieu samedi soir à la mairie annexe de Ville-di-Pietrabugno en présence de sa famille et de ses nombreux amis.

