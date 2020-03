L'ancien ministre Patrick Devedjian est mort du Covid-19

C.-V. M le Dimanche 29 Mars 2020 à 12:17

Le Covid-19 n'épargne rien, ni personne. Et continue à faire des ravages à travers la planète. Notre île sait déjà le, lourd, tribut qu'elle paye à la pandémie. Et le pire est, parait-il, à venir. Ce dimanche matin, c'est l'ancien ministre et président du conseil départemental de l'Ile-de-France qui a été vaincu par le Covid-19. Il ya 3 jours, à peine, sur son compte twitter personnel, il avait dit son espoir de survivre au virus. Hélas, si des progrès sont réalisés et si des patients sortent guéris des hôpitaux, chez nous, comme ailleurs, il en est aussi, qui perdent la vie. Le Patrick Devedjian est venu donc s'ajouter à la funeste liste des 2 314 morts français.

