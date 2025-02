L’ancien maire de Palerme Leoluca Orlando attendu à l’Assemblée de Corse pour la session antimafia

L’Assemblée de Corse tiendra une session spéciale le 27 février, consacrée à la lutte contre les dérives mafieuses. Un rapport du Conseil exécutif y sera présenté, proposant 30 mesures pour renforcer la transparence, la prévention et la mobilisation contre la criminalité organisée.



Parmi les invités, l’ancien maire de Palerme, Leoluca Orlando, interviendra jeudi matin pour partager son expérience face à la mafia sicilienne. Figure emblématique de la lutte antimafia en Italie, il a été maire de Palerme à plusieurs reprises entre 1985 et 2022, cumulant près de 25 ans à la tête de la ville. Il a également exercé en tant que président de la région Sicile, député italien et européen.

Son combat contre Cosa Nostra remonte aux années 1980, lorsqu’il s’est opposé frontalement aux clans mafieux qui contrôlaient l’économie et la politique siciliennes. Proche des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, assassinés en 1992, il a été un des artisans du renouveau démocratique de Palerme, imposant des réformes pour réduire l’influence du crime organisé sur les institutions locales.



Sa politique a reposé sur la transparence, le renforcement de la société civile et la dénonciation publique des pratiques mafieuses, un engagement qui lui a valu des menaces de mort et une protection policière constante. Plus récemment, il a aussi défendu la cause des migrants, refusant d’appliquer les restrictions imposées par le gouvernement italien aux ports siciliens.