L'aéroport Calvi-Balagne maintient le cap

Géré par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia Haute-Corse l'aéroport Calvi-Balagne s'attendait à souffrir cet été pour les raisons sanitaires que l'on connait. Et ce fut le cas pour les mois de juin et en partie juillet où il a fallu faire face aux annulations ou suppression de vols.

Fort heureusement tout a été mis en œuvre pour promouvoir la destination Corse et les chiffres du mois d'août, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, sont beaucoup plus encourageants. Certes, il n'est pas question de parler de saison mais ce qui pouvait être sauvé, l'a été.





La CCI avec Air Corsica et Air-France a joué la carte des vols nationaux et celle de destinations européennes encore possible.

Les principales dessertes concernaient Paris-Orly, Paris- Charles de Gaulle, Lyon, Lille, Bordeaux, Caen, Toulouse, Bordeaux, Charleroi, Goteborg, Luxembourg, Chaux de Fond, Genève, Bruxelles, Nice, Marseille, Vienne, Salzbourg....

Comme on pouvait s'y attendre, les deux derniers week-end, ce sont les retours qui étaient les plus concernées mais les chiffres à l'arrivée montrent aussi que certains n'hésitent pas à venir passer leurs vacances fin août début septembre.

Pour la période du 22 et 23 août, le nombre de sièges offerts était de 7 917. Avec un remplissage de 6 169 passagers le taux est de l'ordre de 77%.

Pour la période du 24 au 25 août, le nombre de sièges offerts est de 11 624 pour un remplissage de 8 997 soit 77%.

Tous les professionnels du tourisme ont mis beaucoup d'espoirs pour le mois de septembre.