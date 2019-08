L’accident de Folelli a fait une deuxième victime

La deuxième victime de la terrible collision, une jeune fille, est décédée peu après son admission au centre hospitalier de Bastia où elle avait transportée par Dragon 2B, l’hélicoptère de la Sécurité civile.

La troisième personne que l’on considérait mardi soir en état d’urgence, et évacuée elle aussi sur l’hôpital de Falconaja, était mercredi matin dans un état critique.



Par contre ailleurs contrairement aux premières informations qui ont suivi l’accident, il n’y a eu aucune moto impliquée dans la collision.

Les trois motos et leurs pilotes et passagers que l’on pensait au départ être concernés par l’accIdent, se sont en fait portés au secours des victimes du choc entre une voiture et un fourgon, dont le bilan risque, hélas, encore de s’alourdir au cours des prochaines heures...



Dans le même temps une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia pour "homicide involontaire aggravé".

Elle concerne le conducteur du véhicule qui, légèrement blessé, a été placé en garde à vue.

L'objectif est connaitre dans quelles circonstances cette nouvelle tragédie a pu survenir.