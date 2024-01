L’abbé Boccheciampe nommé curé de Corte

Ordonné prêtre le 1er juillet 2007, Christophe Boccheciampe exerce son ministère depuis 2013 sur la rive Sud d'Ajaccio et dans la vallée du Prunelli.Originaire de Cervioni, l'homme d'Église a tissé des liens forts avec les habitants de son secteur interparoissial, notamment avec ceux des zones rurales. À l'âge de 43 ans, l'abbé occupe également depuis 2016 le poste d'aumônier des sapeurs-pompiers de Corse du Sud.À partir du 15 janvier 2024, il assumera la charge de curé à Corte, suite au départ soudain de l'abbé Thomas Brenti. Ce dernier, ayant annoncé le 7 décembre dernier son départ et son éloignement de la Corse pour des raisons personnelles, avait été nommé seulement deux mois plus tôt du côté de la ville par l'évêque de Corse.