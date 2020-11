L'Union commerciale calvaise appelle à "la mobilisation pour une consommation locale"

L'Union commerciale Calvaise communique:

"La prolongation de cette crise sanitaire et le reconfinement assènent le coup de grâce à nos commerces déjà fragilisés.

Nous sommes conscients que le niveau de l’épidémie est au plus haut et nous devons tous respecter les consignes du gouvernement afin d‘avoir une chance de combattre ce virus.

Lors du premier confinement, nous avons perdu deux mois de chiffre d’affaires et pendant la saison d’été la plupart des petits commerces ont accusé une baisse d’activité de 25% à 30%.

Nous pensions tous avoir un peu d oxygène avec les fêtes de Noël.

Nos stocks sont à leur maximum en cette période de l’année.

Bien sûr, nous avons contracté des prêts garantis par l’état ; nous avons reçu 1 500 € du fonds de solidarité pour mars, avril et mai ; nous avons été exonérés des charges sociales patronales pour les deux mois de confinement alors que nous n’avions pas de charges puisque nos commerces étaient fermés et nos salariés en activité partielle.

Comment allons-nous faire face pour payer nos stocks, nos loyers, nos cotisations sociales, nos charges courantes et rembourser nos emprunts ? Comment payer en ayant un chiffre d affaires nul.

Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour sauver les petits commerces de proximité.

Il faut mettre en place un fond de solidarité d’un montant égal à notre perte de chiffre d affaires, imposer aux compagnies d’assurance d’indemniser une partie des pertes d’exploitation, taxer les ventes en ligne pour nous empêcher de disparaître, mener une forte campagne de mobilisation pour la consommation locale.

Nous avons besoin de tous et Calvi a besoin de ses petits commerces pour mieux vivre ensemble".