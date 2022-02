L'Orange Rugby Challenge a fait escale à Lucciana

Ce samedi 12 février, la Ligue Corse de Rugby, avec ses cadres techniques et les apprentis Campus 2023, sous la houlette du responsable régional de l'EDR Gérald Pescheux, organisait la finale régionale de l'Orange Rugby Challenge où s’affrontaient sur les différents ateliers, les M14 et les F15 des différents clubs de l’île, soit une soixante de jeunes joueurs et joueuses.





Sur la pelouse du stade Galetti se sont les M14 du RCA qui ont terminé a la première place, et iront, donc, à la finale nationale mais aussi au Stade de France pour assister à la finale du Top 14. L’équipe des F15, qui a accroché une belle seconde place, se qualifie, également, pour la finale féminine au Stade de France. La troisième marche de ce podium régional est occupée par Lucciana. Les trois lauréats se sont vus remettre une dotation en ballons, et tous les participants ont été récompensés.





Cette journée, qui met aux prises des équipes de quatre joueurs devant satisfaire à huit ateliers, alliant technique individuelle et collective, mais aussi des aspects réglementaires ainsi que l'éducation au numérique, fait partie des rendez-vous incontournables de l'Ecole de Rugby.