L’OIT du Pays d’Ajaccio donne les clefs pour concocter un menu de Noël 4 étoiles

La période des fêtes de fin d’année est toujours l’occasion de mettre les petits plats dans les grands et de cuisiner des mets de choix. Afin de pouvoir épater un peu plus ses convives, l’Office Intercommunal du Pays d’Ajaccio (OIT) a sollicité cette année trois chefs de restaurants de la Cité Impériale dans le cadre de son opération Cucina per Natale.



À travers celle-ci, l’OIT a en effet proposé à ceux qui le souhaitaient de participer à trois ateliers durant lesquels les chefs partenaires ont ouvert la porte de leur cuisine afin de livrer les secrets de leur recette de Noël préférée. De quoi apprendre auprès d’experts et donner des idées pour son menu de fête.



Le 14 décembre, un premier atelier a conduit une dizaine de participantes à apprendre à confectionner une bûche chocolat-noisette aux côtés du Chef Frédérick Lyard, consultant au Grand Café Napoléon, établissement réputé pour ses pâtisseries. Au cours de cet atelier qui s’est déroulé dans le laboratoire du restaurant le Paparazzi, le chef a pu donner ses petites astuces et conseils bienvenus pour préparer ce dessert qui peut de prime abord sembler compliqué. « Faire sa bûche est accessible aux amateurs. Il faut juste prendre le temps de le faire. Et pour aller plus vite, il est même possible de scinder les étapes et de faire le biscuit 48 heures avant le réveillon, la mousse au chocolat la veille, et le glaçage au dernier moment. En tout, la préparation prend environ 3 heures », a-t-il livré à cette occasion. Autour de lui, les apprenties cuisinières attentives ont trouvé la recette facile, malgré ses nombreuses étapes. « On se rend compte que c’est vraiment du boulot. Ce n’est pas rien à faire », souffle l’une d’entre elles. En sortant pourtant, toutes ont confié avoir envie de tester de faire leur propre bûche à Noël.



Le 10 et le 17, les sous-chefs du jour se sont attelés à préparer l’une des stars des fêtes de fin d’année lors d’un atelier foie gras sous la houlette du chef Vincent Boucher du Petit Restaurant.

Enfin le 21, le chef Yannick Lambert du restaurant A Merendella Citadina s’est attaqué au plat de résistance. Durant toute une après-midi, les participants ravis ont pu apprendre à préparer l’agneau corse à l’antica et découvrir tous les modes d’assaisonnement, de cuisson et de présentation de cette viande souvent reine des tables insulaires en cette période.



À quelques heures du Réveillon, grâce à ces trois ateliers de l’opération Cucina per Natale, les participants ont désormais de quoi concocter un menu de Noël 4 étoiles.