L'Ile-Rousse rend un poignant hommage à Julie Douib

Que d'émotion ce dimanche 8 mars, journée internationale de la femme, avec cet instant de recueillement sur la promenade "A Marinella" ou à l'initiative de la municipalité, un banc de couleur rouge a été mis en place sur la promenade "A Marinella", endroit où Julie assassinée le 3 mars 2019 par son ex compagnon dans son appartement de la résidence de la Mer à l'Ile-Rousse, aimait se prélasser, contempler la mer, se délecter de cette Corse qu'elle adorait et dont elle ne voulait se séparer malgré les menaces.

Les parents de Julie Douib, Lucien et Violette, sa tante Christine et sa fille Firiel et d'autres membres de la famille étaient sur place samedi où ils ont pu se recueillir sur la sépulture de leur fille adorée Julie.





Ce dimanche, ils ont été rejoints par d'autres membres de la famille. Dès la fin de matinée, les amies de Julie étaient sur place pour déposer des fleurs, un souvenir et autres objets.

Organisée par les parents de julie, cette manifestation a pris une ampleur spontanée avec des dizaines, des centaines de personnes, des enfants venus rendre un nouvel hommage à Julie.

Son assassinat avait, rappelons-le, provoqué une onde de choc terrible en Corse mais aussi sur le continent.

Comme il a eu l'occasion de le faire plus en détail le jour anniversaire de Julie, Lucien a répondu aux médias, donnant des nouvelles des petits-enfants qui sont suivis, comme eux, par un psychologue et qui tentent, tant bien que mal, de se reconstruire mais a refusé de rentrer plus en détail sur la garde de ceux -ci accordée jusqu'au mois de juillet.





L'instruction de l'affaire par elle-même n'étant pas close, Lucien Douib, a répété qu'il avait confiance en la justice de son pays, regrettant tout de même au passage que ni les plaintes de sa fille Julie, ni les siennes aient été classées sans suite, ce qui a conduit au drame que l'on sait.

Lucien Douib ne comptait pas s'adresser au public mais finalement, avec difficultés et avec l'aide de son épouse il prenait la parole pour remercier tous ces gens de leur présence, de leurs témoignages et de leurs soutiens.





Une rose jaune à la main, tout le monde se dirigeait ensuite vers le banc pour se recueillir. L'émotion était forte à ce moment là, tout comme quand des enfants sont venus à leur tour déposer cette rose jaune aujourd'hui symbole d'amour et d'amitié.

Dans les quelques mots prononcés Lucien Douib a répété qu'il se battrait jusqu'au bout pour endiguer ce fléau qu'est le féminicide et pour que l'ex compagnon de Julie paye pour ce qu'il a fait.

Enfin, il a dénoncé le système judiciaire qui fait qu'aujourd'hui, seul ou avec des membres de sa familles, il soit obligé de se déplacer à ses frais du continent à Bastia, sans que personne ne se soucie de savoir si il a les moyens ou non de se plier aux exigences des magistrats, que ce soit pour l'affaire en elle-même où encore pour la garde de ses petits-enfants.