L'Ile-Rousse : Le frigo solidaire à nouveau fonctionnel

Le premier frigo solidaire en France a été installé en juin 2017.

Depuis, de plus en plus de frigos s'implantent partout en France.

Le but : réduire le gaspillage alimentaire tout en aidant les personnes en difficulté.





A l'Ile-Rousse, le frigo solidaire est présent depuis septembre 2019 au centre Jean-Simi.

A l'arrêt pendant le confinement, il est à nouveau en service depuis le 3 août.

Particuliers, restaurateurs ou encore commerçants peuvent déposer des denrées alimentaires, à l'exception de produits surgelés, viande, poisson et alcool.

Le frigo est en libre accès du lundi au vendredi, de 8h30 à 17 heures.