L'Euro 2020 reporté

La décision, qui a été prise par le Comité exécutif de l'UEFA, fait suite à une série de réunions en visioconférence tenues aujourd'hui avec les présidents et secrétaires généraux des 55 associations nationales, ainsi qu'avec des représentants de l'Association européenne des clubs, des ligues européennes et de la FIFPro Europe, convoqués par le président de l'UEFA Aleksander Čeferin, pour trouver un plan cohérent de sortie de crise.





"La santé des supporters, du personnel et des joueurs doit être notre priorité et, dans cet esprit, l'UEFA a proposé une série d'options pour que les compétitions puissent se terminer cette saison en toute sécurité et je suis fier de la réponse de mes collègues du football européen. " a commenté Aleksander Čeferin.