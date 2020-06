L'Associu corsu di a Salute reçoit un don de plus de 200 000 masques

Ce jeudi 25 juin, l'Associu corsu di a Salute a souhaité remercier toutes les personnes ayant contribué à la lutte contre le Covid-19. Elle salue notamment le travail du personnel soignant mais aussi du Fablab de Bastia et le "Mouvement des jeunes corses contre le COVID" qui ont fabriqué 70 visières de protection pour les médecins. L'université de Corse et les laboratoires de l'île ont, aussi, fait preuve d'un bel élan de solidarité pendant cette crise.Eric Simoni a également souligné la grande générosité d'un Corse d'adoption, Cédric Varatesh, président de l'ETC développement qui, grâce à Pierre Paoli, président du Boxing Club Ajaccien, a effectué un don de 201 200 masques.D'ici à jeudi prochain les soignants de l'île qui ont été moins bien servis comme les médecins libéraux ou les dentistes, ainsi que l'associu solidarità œuvrant pour les familles des prisonniers, recevront ces équipements.L'associu corsu di a Salute a également présenté ses orientations et préconisations pour une nouvelle organisation de la santé en Corse. Celle-ci s'appuie notamment sur une étude de séroprévalence qui consiste à effectuer un échantillon représentatif de personnes testées au Covid-19 pour connaître la part de la population infectée par le coronavirus en Corse et ainsi pouvoir s'adapter plus rapidement à la situation. Pour l'association Corse de santé, il est important qu'une feuille de route soit définie pour ne pas tomber "dans le déni et la panique organisée".Dans la même lignée que le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, le docteur Eric Simoni et l'associu corsu di a Salute demandent la création d'un CHU en Corse, proposée dans le cadre du "Ségur de la Santé" dans le courant du mois de juin.