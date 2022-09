L’Associu Sporting Bastia 92 au Trofeo de Meknès dédié aux victimes de la tragédie de Furiani

C’est à l’occasion de la commémoration des 30 ans de cette catastrophe qu’a germé l’idée de cette association. Les 4 et 5 mai derniers, le Collectif des Victimes du 5 mai 92 avait, en effet, invité tous les anciens joueurs du SCB des années 92, 93 et 94 aux différentes manifestations qui entouraient ce 30anniversaire.Les retrouvailles des Di Fraya, Valencony, Maroselli, Burnier, Taberner, Faye … avaient suscité autant de d’émotions que de joie. L’idée de se revoir plus régulièrement avait été évoquée lors d’un repas et dans la foulée la création de l’Associu Sporting 92.« Le but est de perpétuer le souvenir d’une génération de joueurs du Sporting qui, à l’instar d’autres, a contribué à la notoriété du club à travers son épopée en Coupe de France et à la reconstruction du club après le 5 mai » explique Ismaël Triki, le président de l’association. « Dans cette optique, on se propose d’organiser ou de prendre part à diverses opérations visant à véhiculer une image positive de la Corse et de son football. Autant d’actions au cours desquelles l'association s’emploiera aussi à entretenir le devoir de mémoire dû aux victimes du 5 mai. Depuis la création de cette association, beaucoup de joueurs nous ont rejoint et on a bien avancé dans nos projets, le plus proche étant notre participation au Trofeo de Meknès les 23 et 24 septembre prochain. Ce sera notre première sortie officielle».Ce tournoi de vétérans rassemblera 8 équipes : les anciens du Moghreb de Téoutan, du Wydad Casablanca, du Raja Casablanca, du Mas de Fès, de l’équipe nationale du Maroc, du Codm Meknès, du Nîmes Olympique et de l’AS Bastia 92.La délégation insulaire sera composée de 15 joueurs et membres du staff. « On se doit de remercier nos partenaires*, sans qui on n’aurait pas pu répondre à l’invitation » souligne Didier Grassi, vice-président.Du côté du Collectif des Victimes on se réjouit de ce nouvel ambassadeur. « Nous continuons notre combat car on ne peut pas oublier et l’ASB 92 va elle aussi nous aider mais sous une autre forme » explique Josepha Guidicelli, présidente du collectif. « C’est important de voir que tout le monde peut s’approprier Furiani. Il faut continuer à sensibiliser et on va travailler, collaborer avec Bastia 92 avec cette volonté de transmission et d’entraide».Autre action menée par l’ASB 92, la mise en place d’une tombola au profit de l’Ecole de la 2chance de Bastia. « On a choisi cette association, et il y en aura d’autres, car elle œuvre au quotidien auprès des jeunes de 16 à 30 ans en difficulté, sans diplôme ni qualification, sortis du système scolaire. Les 2 tiers des ventes des billets seront reversés à l’E2C » indique Didier Grassi.Des représentants de l’Ecole étaient d’ailleurs présents ce mercredi à la conférence de presse, dont le président Jean-Charles Leonardi : « On tient vraiment à remercier le SB 92 d’avoir pensé à nous. Les fonds récoltés nous permettront d’acheter du matériel, numérique notamment »Les billets (2€) sont d’ores et déjà en vente auprès des responsables de l’ASB92, avant la rencontre SCB-Metz de ce samedi 17 septembre et dans différents commerces (liste ici ). De très beaux lots sont à gagner : maillots de foot, téléviseur, bons d’essence, bons d’achats, séjours en chambre d’hôtes…Le tirage au sort aura lieu le 15 octobre au C5 Stadium à Bastia, siège social de l’association.Toujours au rang des projets, un grand tournoi le 4 ou 6 mai 2023 au stade Armand-Cesari, regroupant des anciens pros de clubs emblématiques : Saint-Etienne, Lyon, PSG…*Air Corsica, La Maison de la Bottarga, Corse Trophées, Coletta Editions, Boulangerie Pâtisserie N°4, EN Sport Sports Joma et le Garage Jh Paoli.