L’ATC lance l’opération de solidarité « I nostri Eroi »

orse, destination repos. Voilà en substance le message envoyé par l’ATC à l’ensemble du personnel hospitalier. Les insulaires sont concernés en priorité. Mais bientôt, ceux de Marseille. Les premiers pourront voyager autrement en revisitant le concept de « tourisme intra Corse ». Tandis que les seconds profiteront de vols à tarification préférentielle accompagnés d’une prestation d’activité de pleine nature.Concrètement, près de 4498 personnels hospitaliers insulaires sont concernés. Cet été et jusqu’au 2 janvier 2021, ils pourront bénéficier d’une nuitée en Corse pour deux personnes. Une sorte de « récompense » qui se traduit par un « voucher territorial » à utiliser sur l’île et dans un hébergement de leur choix (hébergements marchands classés et labéllisés : hôtels, campings, chambres d’hôtes, villages de vacances, résidences de tourisme). Par ailleurs, il faut savoir que l’ATC coordonne le dispositif avec l’ensemble des hôpitaux de Corse (gestion des listes des personnels soignants transmises par les hôpitaux, rédaction d’un règlement d’aide, note d’accompagnement du dispositif à l’attention des services RH et gestion opérationnelle de l’opération).Au-delà d’un week-end bien mérité passé dans une micro-région de Corse, cette opération d’un montant global de 899 000 €, est aussi une manière de soutenir l’offre touristique locale qui accueillera donc « i nostri eroi » (nos héros). A noter : Le dispositif est exclusivement réservé aux personnels ayant bénéficié de la prime COVID-19. Les soignants concernés peuvent faire leur demande sur www.visit.corsicaQuant au personnel hospitalier issu du Sud de la France, le dispositif ATC consiste à récompenser les « 200 premiers » soignants des structures hospitalières de Marseille qui ont accueilli les patients corses. Un juste retour des choses après l’effort consenti pendant la crise sanitaire et la mobilisation sans précédent notamment avec l’opération d’évacuation de certains malades. Air Corsica est bien évidemment partenaire du dispositif et travaille à un tarif préférentiel au départ de la ville de Marseille. Concomitamment une prestation d’activités de pleine nature sera proposée et prise en charge par l’ATC.