L'ADMR de Calvi dans ses nouveaux locaux

l'Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural de Calvi peut enfin assurer ses nombreuses missions dans des conditions de travail appropriées.

Ce mercredimatin à 10 heures, en effet, Mireille Maraninchi, présidente de l'ADMR, services à domicile pour personnes âgées, dépendantes, handicapées de Calvi a pris officiellement possession de ses nouveaux locaux, communaux qui abritaient avant les services d'urbanisme de la ville, désormais installé comme d'autres, dans la Mairie annexe de l'immeuble Cyrnos.

C'est Ange Santini, maire de Calvi qui, symboliquement, lui a remis les clés des bureaux, en présence de son adjointe aux affaires sociales et de Chantal Maire-Bernardini, de l'ADMR Haute-Corse.

Cette remise de clés était l'occasion pour Mireille Maraninchi de rappeler que la première ADMR en Balagne a été créée il y a 77 ans à Calenzana et celle de Calvi-Lumio il y a 36 ans.

Mireille Maraninchi a été élue présidente le 16 septembre 2003. A l'époque, il y avait 24 salariés et 110 personnes bénéficiaires des aides:

" Aujourd'hui, ce sont 134 personnes qui bénéficient de nos services. 31 salariés sont embauchés à l'ADMR et une secrétaire, Sandra Castellani gère l'administratif" précise la présidente, avant de citer les principaux services de la structure qui sont l'aide et accompagnement à domicile, l'entretien du domicile, ménage-repassage, garde d'enfants à domicile, portage de repas, télé assistance.

Les publics concernés ? Les personnes âgées, personnes à mobilité réduite, tout public.

Les locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 heures à 12h30 et de 13 heures à 16h30.