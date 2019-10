L’ACID de retour en Corse

L'ACID est une association née en 1992 de la volonté de cinéastes de s'emparer des enjeux liés à la diffusion des films, à leurs inégalités d'exposition et d'accès aux programmateurs et spectateurs. Elle soutient et accompagne chaque année une vingtaine de longs métrages français ou internationaux. Elle est composée de cinéastes qui ont très tôt affirmé leur souhait d'aller échanger avec les publics et revendiqué l'inscription du cinéma indépendant dans l'action culturelle de proximité. Des films indépendants qui sont sélectionnés puis projetés lors du Festival de Cannes mais hors du circuit des compétitions officielles.



En 2017, Idir Serghine, co-président de l’ACID, est jury du Festival Arte Mare à Bastia. C’est à ce moment qu’il rencontre des responsables de la Cinémathèque de Corse et du service audiovisuel et cinéma de la CDC. Ils décident ensemble d’organiser ces trois jours de reprise en Corse. Après une première édition réussie en 2018, l’équipe de l’ACID viendra présenter sa programmation 2019 à Ajaccio et à Porto-Vecchio.

L’occasion de découvrir des films indépendants qui ne laissent jamais indifférents et dont certains, avant leur sélection à Cannes, n’avaient toujours pas de distributeurs.



Le programme :



A Ajaccio, au cinéma L’Ellipse

Vendredi 11 octobre

21h : RÊVES DE JEUNESSE de Alain Raoust, en présence du réalisateur



Samedi 12 octobre

14h : SOLO de Artemio Benki

16h : TAKE ME SOMEWHERE NICE d’Ena Sendijarević

18h30 : VIF-ARGENT de Stéphane Batut

21h : KONGO de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav suivi d'une rencontre avec l'équipe du film



Dimanche 13 octobre

14h : DES HOMMES de Alice Odiot et Jean-Robert Viallet

16h : MICKEY AND THE BEAR de Annabelle Attanasio

18h30 : INDIANARA de Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa

21h : L'ANGLE MORT de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic



À Porto-Vecchio, à la Cinémathèque de Corse

Dimanche 13 octobre

17h00 : KONGO de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav, en présence de l'un des réalisateurs + Buffet à l’issue de la projection

20h : VIF-ARGENT de Stéphane Batut