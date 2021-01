L'ACA réduit à 10 s'incline à Dunkerque (3-1)

Stade Marcel-Tribut USL Dunkerque : 3 AC Ajaccio : 1 (2-0)

Buts pour Dunkerque : Tchokounté (27e et 83e), Romil (35e)

But pour l'AC Ajaccio : Bayala (46e)

Arbitre : Guillaume Paradis

Avertissements : Kerrouche (81e), Maraval (81e) à l'USL Dunkerque; Coutadeur (19e) à l'AC Ajaccio

Exclusions : Leroy (50e) à l'AC Ajaccio



USL Dunkerque

Maraval, Vannoye, Ba, Koiagba, Sy, Dudouit, Kerrouche puis Goteni (82e), Kebbal puis Bosca (90e), Romil puis Boudaud (71e), Diarra puis Ketkeophomphone (71e), Tchokounté, Fantamady



AC Ajaccio

Leroy, Kalulu, Diallo, Youssouf puis N'Jiké (81e), Avinel, Coutadeur puis N'Diaye (81e), Laci, Barreto puis Sollacaro (54e), Nouri, Bayala puis Courtet (68e), Moussiti-Oko





La soirée à Tribut a démarré par cette occasion de Moussiti Oko mais Maraval ne se laissait pas surprendre.



Puis Dunkerque mettait du rythme dans la rencontre et même si Coutadeur contraignait Maraval à s'employer en deux temps, les maritimes restaient menaçants.

Avec d'abord cette tête de Fantamady puis ce tir dévié de Kebbal avant que les Nordistes ne trouvent le chemin des filets un peu avant la première demi-heure de jeu.

C'est Tchokounté qui donnait l'avantage aux locaux après une remise de Fantamady



Dunkerque affirmait même sa supériorité à la 35e minute sur ce centre de Vannoye repris victorieusement par Romi.

Deux buts en l'espace de 8 minutes : c'était le coup d'assommoir pour les Corses qui entretemps avait pourtant sérieusement inquiété le gardien local Maraval.



La pause allait redonner des couleurs aux Corses qui réduisaient la marque dès la reprise par l'intermédiaire de Bayala, sollicité par Barretto, mais alors que l'espoir d'un retour revenait dans le camps des visiteurs leur gardien Leroy était renvoyé prématurément aux vestiaires par l'arbitre après une faute, hors de sa zone, sur Fantamady.

Pantaloni faisait aussitôt appel à Sollacaro pour lui succéder dans les cages corses.

La tâche des insulaires se compliquaient alors et même s'ils n'abdiquaient pas et obligeaient encore Maraval à s'employer le dernier mot restait à Dunkerque, Tchokounté otant tout supense à la fin de rencontre en inscrivant le troisième but nordiste de la soirée.

C'en était fini de la belle dynamique ajaccienne de l'heure !