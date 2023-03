L'ACA impuissant face à l'AS Monaco (0-2)

Stade François-Coty AC Ajaccio : 0 AS Monaco : (0-1)

Buts pour Monaco : Ben Yedder (27e), Diatta (84e)

Arbitre : Jérémy Stimat

Avertissements : Belaïli (3e), Diallo (13e) à l'ACA; Maripan (49e) à Monaco.

Exclusion : Bayala (53e)





ACA

Leroy - Youssouf puis Spadanuda (70e), Gonzalez, Vidal, Diallo puis Alphonse (17e) - Bayala, Barreto, Coutadeur, Belaili puis Mayembo (68e) , El Idrissy puis Nouri (70e), Soumano puis Djitté (70e)



Monaco

Nubel - Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique - Vanderson, Fofana, Camara, Ben Seghir puis Diatta (69e) - Embolo, Ben Yedder puis Minamino (76e)



Diallo et Belaïli qui se blessent, Balaya qui est renvoyé prématurément aux vestiaires : l'ACA a encore accumulé les malheurs face à une équipe de l'AS Monaco qui tentant de recoller au peloton des équipes de tête n'en demandait pas tant.

De fait il fallut moins d'une demi-heure de jeu pour voir les visiteurs et leur inévitable buteur Ben Yedder, qui signait là son 80e but sous les couleurs de Monaco, faire trembler les files de Leroy.



Mais on doit à la vérité de dire que durant toute cette période les Monégasques n'ont guère été à la fête face à des défenseurs ajacciens agressifs et que ce n'est que sur un coup-franc que l'équipe du Rocher a ouvert la marque.

Ce but n'a pas pour autant libéré l'équipe azuréenne qui n'a pas davantage profité du carton rouge infligé par l'arbitre à Bayala puis à la sortie sur blessure de Belaïli.

Et ce n'est que sur ce contre que Diatta crucifiait les Ajacciens qui ont pendant quelques secondes cru à l'égalisation sur cette frappe de Nouri qui frôla le montant gauche de Nubel.



Mais point d'égalisation pour les locaux qui une fois encore n'ont pas réussi à élever leur niveau de jeu face à un adversaire qui n'avait rien d'extraordinaire ce dimanche après-midi.

Tout espoir n'est cependant pas perdu du côté de Timmizzolo : il n'y a guère que 3 points qui séparent l'ACA du premier non relégable.

Pour tenter de combler ce retard, faudra essayer de grappiller quelque chose du côté de Clermont le 2 avril prochain.

Pourquoi pas ?