L’ACA chute à Auxerre (3-1)

On savait forcément qu’un jour ou l’autre, l’ACA, plutôt à son avantage depuis le début de la saison, allait chuter à l’extérieur. On ne s’y attendait pas vraiment à l’Abbé Deschamps, où l’AJA est à la peine. Et pourtant. Dominés, les Ajacciens repartent avant la trêve internationale avec une défaite somme tout logique sur la physionomie du match mais dont un pénalty douteux (la faute ayant été commise en dehors de la surface) aura été l'élément déclencheur...

Olivier Pantaloni retrouve, pour ce match, son équipe type et présente un groupe ambitieux. Le problème c’est qu’en face, les Auxerrois vont prendre ce match par le bon bout, ce qui ne sera pas le cas d’Ajacciens dominés dans le jeu aérien et les duels en première période. Quoiqu’il en soit, il aura fallu encore une fois un Benjamin Leroy inspiré à plusieurs reprises pour éviter le pire en première période où l’attaquant adverse Merdji aura été un poison incessant. Le tempo est donné, les « rouge et blanc » seront plus dans la réaction que dans l’action avec souvent, un coup de retard. Mais la pause arrive à point nommé pour les Acéistes.



Auxerre plie le match en 10 minutes

Visiblement, les partenaires de Yohan Cavalli n’ont guère trouvé de solution à la pause. L’entrée d’El Idrissy ne donne pas les résultats escomptés, les déferlantes blanches se poursuivent et l’ACA va céder en une dizaine de minutes. Dugimont ouvre le score sur un pénalty à la suite d’une faute sur Merdji en dehors de la surface de réparation (58e). Le temps de faire l’engagement, et Touré déboule sur la gauche, fait des misères à Kalulu et centre devant le but où Merdji, en embuscade, double la mise. L’ACA tente de réagir par Courtet, qui oblige le portier adverse à boxer le cuir des deux poings u Choplin de la tête sur un coup franc de Coutadeur. C’est encore l’AJA qui enfonce le clou en contre avec une passe de Sakhi convertie par Sorgic qui venait juste de rentrer (69e). Le match est plié. Dans les derniers instants, Coutadeur réduit la marque sur un service de Bayala (90e). Une réaction trop tardive et un match à oublier. L’ACA occupe toujours la 7e place du classement et dispose de quinze jours pour préparer au mieux la réception d’Orléans le 13 septembre…



Stade de l’Abbé Deschamps

AJ Auxerre bat ACA 3-1 (0-0)

Temps frais

Arbitre : M. Palhies

Avertissements : Merdji (10e), Souprayen (38e) et Kalulu (90+2) pour Auxerre

Kalulu (56e) pour l’ACA

Buts : Dugimont (58e s.p.), Sakhi (60e) et Sorgic (69e) pour Auxerre

Coutadeur (90e) pour l’ACA

AJ Auxerre

Michel- Arcus, Marcelin, Souprayen, Bernard- Barreto, Bellugou (Xiaoxuan (83e), Touré, Sakhi- Dugimont (cap. Ndom 78e), Merdji (Sorgic 67e)- ent : J.M. Furlan

ACA

Leroy- Kalulu, Choplin, Avinel, Lejeune (El Idrissy 46e)- Coutadeur, Laçi- Bayala, Cavalli (cap.Corinus 64e), Huard- Courtet- ent : O.Pantaloni