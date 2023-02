L'ACA à Nice : la volonté n'a pas suffi

A l'Allianz Riviera, OGC Nice : 3 AC Ajaccio : 0 (1-0)

Buts pour l'OGC Nice : Dante (3e), Brahimi (70e et 90e))

Arbitre : Stéphanie Frappart

Avertissements : Boudaoui (57e) à Nice; à Ajaccio



OGC Nice

Schmeichel, Mendy,Todibo, Dante, Lotomba, Ramsey puisRosario (85e), Bouanami puis Brahimi (66e), Thuram puis Diop (66e), Boudaoui puis Youssouf (66e), Laborde puis Barkley (78e), Moffi





AC Ajaccio

Leroy, Avinel, Alphonse puis Khelifa (81e), Gonzalez, Youssouf, Vidal, Nouri puis Hamouma (75e), Barreto puis Herrantz (81e) Chabrolle, Bayala puis Levine (81e), El Idrissy puis Djitté (75e)





On a craint le pire pour l'AC Ajaccio quand dès la 3e minute Dante est venu du gauche tromper Leroy après un corner tiré en deux temps par l'OGC Nice.

Mais les hôtes de l'Allianz Riviera, ce coup d'assommoir passé, ont non seulement bien résisté aux Niçois mais ils sont venus aussi mettre en difficulté la défense locale. En tout cas l'avalanche de buts que l'on avait peur de voir déferler sur la cage de Benjamin Leroy ne s'est pas produite. Certes Nice a monopolisé le ballon mais face à cette équipe ajaccienne intelligemment concoctée par Olivier Pantaloni, il n'a réussi que très rarement à faire étalage du brio qui avait le sien la semaine dernière à Marseille la semaine dernière.





Fortement diminuée par l'absence de plusieurs titulaires l'équipe ajaccienne, qui s'était laissée surprendre d'entrée de jeu a su, par la suite, parfaitement s'adapter à la prestation sans doute dominatrice mais très moyenne des locaux qui à la pause étaient toujours à la recherche d'une solution pour faire le "break" espéré…



La reprise ne changeait rien à l'affaire. Nice était toujours dans l'embarras face au bloc ajaccien. Un bloc qui faisait front et qui s'en allait même planter quelques banderilles dans le camp adverse où l'énervement commençait à se manifester.

Didier Bigard décidait alors d'apporter du sang neuf à son équipe. Son coaching n'allait pas tarder à s'avérer payant puisque 4 minutes après, deux entrants, Diop et Brahimi en l'occurrence, conjuguaient leurs efforts pour doubler la mise après un nouveau corner niçois joué en deux temps.



Rageant pour les insulaires qui s'étaient pourtant donné les moyens de revenir à un moment donné à la hauteur de son adversaire, d'autant qu'en toute fin de partie Brahimi, encore lui, frappait une seconde fois.



3 à 0 pour Nice : oui c'était dur pour Ajaccio qui doit à présent aller impérativement prendre des points à Lorient pour rester dans la course au maintien.