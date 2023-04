L'AC Ajaccio vite débordé à Lille (3-0)

Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, Lille OSC : 3 AC Ajaccio : 0 (3-0)

Buts pour Lille : André Gomes (22e et 33e), Cabella (37e)

Arbitre : François Letexier

Avertissements : Jonathan ( 33e) à Lille; Soumano (28e), Spadanuda (71e) à Ajaccio





Lille

Chevalier ; Diakité, Yoro, Alexsandro, Gudmundsson puis Weah (53e) ; Angel Gomes puis Baleba (79e), André Gomes puis André (37e) ; Zhegrova, Cabella puis Ounas (78e), Bamba (c) puis Bayo (78e) ; David

Entraîneur : Paulo Fonseca



Ajaccio

Leroy ; Youssouf, Gonzalez, Vidal, Diallo ; Bayala puis Chegra (46e), Marchetti (c) puis Koné, Mangani puis Coutadeur (71e), Spadanuda ; El Idrissy, Soumano puis Nouri (72e)

Entraîneur : Olivier Pantaloni



33 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu à Lille, prétendant à l'Europe, pour prendre la mesure de l'AC Ajaccio qui glisse inexorablement vers la Ligue 2.



33 minutes et un homme : le Portugais Gomes qui, en l'espace d'une dizaine de minutes, a fait plier l'AC Ajaccio appliqué jusque là à faire de la résistance face aux Dogues Lillois.

Le nordiste a d'abord frappé à la 22e minute après une déviation de l'Ajaccien du Nord Cabella sollicité lui-même par Zhegrova.

Gomes a armé et envoyé le ballon dans la lucarne de Leroy qui ne pouvait pas faire autrement que constater les dégâts.

On a retrouvé les mêmes acteurs à la manœuvre une dizaine de minutes plus tard. Gomes à la conclusion a encore ajusté Leroy après avoir enroulé sa frappe.



Puis ce sont Bamba et Cabella qui quatre minutes plus tard ont ôté tout suspense à la partie, Bamba, après une superbe ouverture de Zhegrova, dans le rôle de passeur, Cabella dans celui de buteur.

A la pause, avec ses 3 buts d'avance, le LOSC pouvait voir raisonnablement voir venir.



A la reprise, en effet, Lille a continué à prendre de vitesse son adversaire qui avait de plus en plus de mal à le contenir, comme sur cette action qui a abouti à un quatrième but de Cabella finalement refusé, après consultation de l'arbitrage vidéo, pour un hors-jeu préalable.



Ajaccio abattu n'a pas pour autant abdiqué à l'image de Marchetti dont la frappe passa à droite de la cage de Chevalier ou de Spadanuda qui avait réussi à fausser compagnie à l'arrière-garde lilloise avant de frapper, cette fois, sur la barre transversale du même Chevalier.



Mais finalement on devait en rester là.