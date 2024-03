L’AC Ajaccio veut rebondir face à Annecy

La défaite concédée face à Angers lundi dernier en clôture de la 27 e journée de championnata laissé énormément de regrets à Olivier Pantaloni, le coach ajaccien. Après une bonne deuxième période, les Acéistes ont encaissé deux buts coup sur coup en toute fin de match, les éloignant ainsi du fameux top 5 : « Nous avons beaucoup discuté avec les joueurs dès le lendemain de la défaite à Angers. C’est une défaite qui m’a personnellement affectée car je fondais beaucoup d’espoirs sur ce match pour la suite du championnat. Quand on analyse le match, en prenant du recul, notre première mi-temps n’a pas été terrible face à une équipe qui était pourtant en plein doute. Alors, il y a eu du mieux en seconde mi-temps, mais on a cruellement manqué d’efficacité sur le plan offensif. Si on veut jouer les premiers rôles, c’est quelque chose qu’il faudra corriger. C’est vrai que nous avons des jeunes joueurs au niveau offensif, mais on doit être beaucoup plus efficaces. Le fait de prendre ce second but à quatre minutes de la fin, car le troisième n’est finalement qu’anecdotique, nous touche et nous fait mal. Je pense qu’on doit être beaucoup plus rigoureux d’autant qu’on avait le sentiment de pouvoir s’en tirer avec un match nul. Revenir d’Angers avec un point n’aurait pas été catastrophique, loin de là ! Un match nul nous aurait fait du bien pour la suite. Maintenant, c’est fait, on ne peut pas revenir en arrière, il faut tout faire pour retrouver le goût de la victoire dès demain ».



Ne pas tomber dans le piège de la facilité



Ce samedi soir, l’AC Ajaccio accueille une équipe en grande difficulté, Annecy. 19e du championnat avec 24 points, l’équipe savoyarde semble condamner à descendre d’un échelon. Avec une seule victoire sur les douze derniers matchs, elle semble même avoir lâché tout espoir d’un hypothétique maintien. Un match piège, dont se méfie particulièrement l’entraineur des « Rouge et Blanc » : « Il ne faudra pas aborder ce match en se disant que cela va être facile, ce serait une grave erreur. J’ai vu des matchs d’Annecy, notamment contre Saint-Etienne, et ils méritent mieux sur ce que j’ai pu voir. C’est une équipe qui va vite en contre, qui sait jouer aux ballons. C’est une équipe accrocheuse, qui se bat et qui nous avait posé beaucoup de problèmes au match aller. Le maintien, ils vont aller le chercher en ayant ce comportement sur le terrain ».



Pour l’ACA en revanche, il n’y a plus de temps à perdre. 8e à quatre points de Caen, le 5e de Ligue 2, les Ajacciens doivent poursuivre leur invincibilité à domicile mais surtout prendre les trois points de la victoire pour revenir sur les équipes de tête, l’objectif affiché par les hommes d’Olivier Pantaloni : « Nous sommes toujours dans le coup. On pouvait prétendre à la 3e place, mis maintenant nous sommes à 7 points, ce qui est beaucoup surtout à 11 journées de la fin. En revanche, la 4e et 5e place sont toujours à notre portée. Cette 3e place j’y crois toujours. Il va falloir continuer à garder notre invincibilité à domicile et surtout gagner. Et, il va falloir réussir à accrocher des bons résultats à l’extérieur ».



Pour ce match important, Olivier Pantaloni récupère Maxime Chanot et Valentin Jacob mais a perdu, en revanche, Thibaut Campanini, victime d’une grave blessure au genou, (ligaments croisés ?). Il pourra toutefois compter sur un Momo Youssouf, déterminé : « Aujourd’hui, on sait qu’on est bien placés car on fait un bon parcours à domicile. Il faut garder ce rythme. On essaye de changer des choses sur notre comportement à l’extérieur, en se parlant beaucoup mais pour le moment, cela ne paye pas encore. On va continuer, on ne va pas lâcher. Aucun match n’est facile dans ce championnat. Il nous faut une série pour essayer d’accrocher quelque chose. On en est capables et on y croit ».



A noter que dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes, le club a décidé de mettre à l'honneur toutes ses supportrices places en mettant des places à disposition à 1€ pour toutes les supportrices. 200 écharpes seront également offertes aux 200 premières supportrices à entrer dans l'enceinte le jour du match.



Le groupe ajaccien



Michel, Sollacaro, Chanot, Avinel, Vidal, Escartin, Youssouf, Quemper, Jabol, Mangani, Sakhi, Strata, Touzghar, Ben Touré, A. Touré, Jacob, Nouri, Soumano