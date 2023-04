L'AC Ajaccio va essayer de poser des problèmes à Lille

« On reste motivés ! On doit essayer de leur poser des problèmes, être bien en place et jouer le même football ensemble » a déclaré le joueur ajaccien Mohamed Youssouf qui s'est exprimé avec Olivier Pantaloni lors du point presse d'avant-match.





L'entraîneur ajaccien a retenu le groupe suivant pour le déplacement de Lille:

Leroy, Sollacaro, Avinel, Diallo ,Gonzalez, Koné, Mayembo, Vidal, Youssouf, Khelifa, Chabrolle, Coutadeur, Mangani, Marchetti, Nouri, Bayala, Chegra, El Idrissy, Spadanuda, Soumano

A noter que Hamouma et Barreto sont blessés, que Touzghar est suspendu à la suite du carton rouge qu'il a écopé face à Brest. Quant à Belaïli…