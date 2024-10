L’AC Ajaccio se fait surprendre à Guingamp (1-0)

Pour cette rencontre, de nouveau décisive, l’entraîneur ajaccien a décidé de pratiquer le turn-over par rapport aux 42 minutes disputées samedi. Retour de Santelli, qui a purgé ses deux matchs de suspension, Barreto, absent depuis deux mois pour cause de blessure, Mangani dans l’entre-jeu et Momo Youssouf sur le flanc droit. Objectif, réagir face à des Bretons devant d’une longueur au classement. L’ACA se présente donc dans son 4-4-2 classique avec le duo Soumano, Ben Touré aux avants postes.



Le match débute sur un petit rythme. À l’exception de deux tirs coup sur coup de Sagna et Picard (11e) bien stoppés par Sollacaro, pas grand-chose à se mettre sous les crampons durant une bonne vingtaine de minutes. Après quoi, les Bretons prennent le jeu à leur compte sans, toutefois, se créer d’occasions franches, si ce n’est une frappe d’Hemia (23e) nettement au-dessus ou une tête de Sagna bien captée par un Sollacaro inspiré (35e) L’ACA reste solide sur ses bases arrières mais n’arrive pas à se montrer dangereux dans les phases offensives. Peu à peu, le jeu se durcit. On croit même que Sissoko va être renvoyé aux vestiaires après une intervention appuyée sur Huard (38e) mais il s’en sort bien avec l’avertissement. À la pause, l’ACA fait la bonne affaire.





Cruelle fin de match



Au retour des vestiaires, Guingamp continue à mettre la pression sur la défense ajaccienne, toujours bien regroupée pour faire face aux assauts bretons. Les Acéistes se procurent même la plus belle occasion de la partie avec une superbe frappe d’Anziani (à peine entré en jeu), aux 25 mètres, sortie de la lucarne par Basilio (68e). Ce même Anziani qui, tenta, une nouvelle fois, un tir aux abords de la surface guingampaise, mais sans inquiéter véritablement le portier breton (90e).



Mais alors que l’on s’acheminait vers un match nul et vierge, Ghrieb surgissait dans la surface de réparation ajaccienne, à la suite d’un centre de Sissoko, et trompait ainsi Sollacaro, impuissant (90e). Cruel pour l’ACA qui n’avait quasiment jamais été inquiété en seconde période. Ibayi tentait le tout pour le tout dans les ultimes minutes, avec une reprise de volée à l’entrée de la surface de réparation (90e), mais Basilio se montrait, une nouvelle fois impérial. Les Ajacciens subissent ainsi leur 4e défaite consécutive en déplacement et rétrogradent à la 15e place du championnat avant de recevoir Metz, lundi prochain au stade Michel-Moretti.