L'AC Ajaccio s'incline face à Clermont en fin de partie

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 1 Clermont Foot : 3. (0-1)

Buts :

Pour l'AC Ajaccio : Avinel (70e).

Pour Clermont Foot : Kyei (12e), Rashani (89e), Dossou (90e+1).



Avertissements : Alphonse (64e), Bayala (75e), Diallo (88e) à l'AC Ajaccio; Gastien (45e), Caufriez (75e) à Clermont Foot



AC Ajaccio

Sollacaro - Alphonse (Youssouf, 71e), Avinel, Vidal, Diallo - Marchetti (Mangani, 62e), Coutadeur (c), Cimignani (Bayala, 71e), Spadanuda (Nouri, 46e) - El Idrissy, Touzghar (Moussiti-Oko, 62e).



Clermont Foot

Diaw - Seidu, Wieteska, Caufriez - Magnin, Gonalons Baiye (84e), Gastien (c) (Zeffane, 71e), Borges - Cham (Khaoui, 71e), Andric (Dossou, 84e), Kyei (Rashani, 63e).







Il y a des défaites qui font mal. Très mal même. Et celle subie par l’ACA face à Clermont en fait partie. Un match pris par le bon bout durant les premières minutes avant un premier coup de poignard.

À la suite d’un corner, Gastien s’y reprend à deux fois pour ajuster un centre au premier poteau. D’un maître ciseau, Kyei ouvre le score (11e). Un but qui assomme les Ajacciens, lesquels ne s’en remettront quasiment jamais jusqu’à la pause. Pourtant, les Auvergnats n’ont rien de foudres de guerre.



Si l’équipe manque de mordant, elle présente tout de même un tout autre visage au retour des vestiaires. Sans se créer de véritables occasions, les Ajacciens maîtrisent la situation. Et à la suite d’un centre de Nouri dévié par Moussiti-Oko, Avinel, en embuscade au second poteau, égalise (70e). Il reste alors une vingtaine de minutes à jouer et l’ACA prend enfin ce match par le bon bout. On est même tout près du 2-1 sur une superbe frappe de Coutadeur (78e).





Les Ajacciens poussent mais sur un contre, Clermont hérite d’un coup franc. Kahoui le frappe sur Witeska dont la tête est coupée plein axe par Rashani (88e). Un but qui assomme de nouveau les « bianchi è rossi ». Ces derniers jettent toutes leurs forces dans la bataille et se font piéger dans le temps additionnel par un contre conclut par Gossou.

La dure loi du sport…