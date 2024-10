L’AC Ajaccio s’incline à Amiens (3-1)

Amiens – AC Ajaccio 3-1



Stade de la Licorne

Arbitre : Mr Ahmed Taleb

Buts : Mafouta (1re, 90e sur penalty), Kaiboue (38e) pour Amiens ; Soumano (41e) pour l’ACA

Avertissements : Ben Touré (33e), Everson (64e) à l’ACA ; Tine (89e) à Amiens



Amiens

Gurtner, Bakayoko, Kalboue (Tine, 73e), Fofana, Gene, Lutin (Boya, 50e), Vita, Corchia (Uroghide, 85e), Kandil (Chibozo, 86e), Mafouta, Leautey, entraineur : Omar Diaf



AC Ajaccio

Sollacaro, Strata, Huard (Youssouf, 80e) Bamba, Ayessa, Puch (Ibayi, 62e), Anziani, Everson, Ben Touré (Chegra, 68e), Coutinho (Beltaief, 80e), Soumano, entraineur Mathieu Chabert



Avec sept joueurs absents, dont quatre pour cause de suspension, Mathieu Chabert avait dû appeler à la rescousse de nombreux jeunes pour pallier à ses absences. Le coach ajaccien n’avait d’ailleurs pas hésité à les lancer dans le grand bain au coup d’envoi.



L’ACA surpris d’entrée



Mais, encore une fois, les Ajacciens allaient se faire piéger bêtement en tout début de match, avec une bourde de Sollacaro au bout de quelques secondes de jeu. Sur une passe en retrait anodine, le portier ajaccien prenait trop de temps pour dégager son camp et Mafouta, l’attaquant picard, piquait le ballon dans ses pieds, obligeant Sollacaro à commettre l’irréparable. Mafouta ne se faisait pas prier pour ouvrir la marque sur un penalty parfaitement exécuté dans la lucarne acéiste (1’). Deux minutes plus tard, la défense ajaccienne se montrait, une nouvelle fois, passive et Leautey de la tête, sur un centre de Mafouta, inquiétait Sollacaro, tout près d’être battu une deuxième fois (4e). Heureusement, la jeunesse ajaccienne se reprenait enfin après quelques minutes de flottement, et Julien Anziani, d’une belle frappe aux 25 mètres, sonnait le réveil rouge et blanc (15e). Le jeu s’équilibrait alors, mais sur un corner parfaitement tiré par Corchia, Kaiboue prenait le meilleur sur Strata et coupait parfaitement la trajectoire du ballon, de la tête, pour doubler la mise pour les Picards (38e).



Mais l’ACA a du caractère. Et sur un bon mouvement collectif initié par Anziani, Mathieu Huard ajustait un centre parfait pour Soumano, qui, lui aussi de la tête, trouvait le cadre pour réduire le score juste avant la mi-temps. Dans la foulée, Soumano s’infiltrait côté gauche pour revenir sur son pied fort avant d’armer un sublime tir stoppé main opposée par Gurtner. Sur le corner, le portier amiénois devait encore s’employer sur un tir de Strata avant la rentrée aux vestiaires, houleuse, avec une altercation entre staff et joueurs.



Penalty oublié sur Soumano



En début de seconde mi-temps, Anziani, à la récupération, tentait sa chance, sans succès, aux abords de la surface de réparation picarde (48e). Le rythme baissait alors en intensité, même si Kaiboue, sur corner, et Boya, d’une frappe vicieuse, obligeaient Sollacaro à s’employer (55e et 58e). Sur un tacle mal maîtrisé de Kaiboue sur Soumano, les Ajacciens auraient pu (dû) bénéficier d’un penalty, mais l’arbitre de la rencontre en jugeait autrement (72e) au grand dam du staff ajaccien et de Yohan Cavalli, le directeur sportif, expulsé pour contestation. Amiens inscrivant même un 3e but sur un penalty généreusement accordé par l’arbitre de la rencontre. Malgré un bon match, sans démériter, la jeune équipe ajaccienne devait finalement s’incliner, laissant Amiens remporter une 5e victoire en 5 matchs à domicile. L’AC Ajaccio reste à la 12e place du championnat avec 11 points avant le derby face au SC Bastia programmé samedi prochain.