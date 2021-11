L'AC Ajaccio s'impose à Dunkerque

A Dunkerque stade Marcel-Tribut, USL Dunkerque : 0 AC Ajaccio 1: (0-0)

Buts pour Ajaccio : Cimignani (68e)

Arbitre : Arnaud Baert

Avertissements à Dunkerque Kikonda (54e), Bruneel (90e); Avinel (70e), Courtet (73) à Ajaccio





USL Dunkerque

Maraval, Thiam, Ba, Gomis, Trichard, Kikonda puis Kerrouche (69e), Brahimi, Pierre puis Bruneel (69e), Azank puis Majouga (75e),Rocheteau, Tchokounté.





AC Ajaccio

Leroy, Diallo, Youssouf, Avinel, Gonzalez, Marchetti, Laci, Cimignani puis Barreto (87e) Bayala puis Nouri (74e), El Idrissy, Courtet (c) . Entraîneur : O. Pantaloni.



Les occasions n'ont pourtant pas manqué aux locaux, en première puis en seconde période, mais si Pierre de la tête avait contraint Leroy à se détendre de façon spectaculaire (40e), puis Rocheteau face au but vide qu'avait déserté le gardien ajaccien après une première tentative de Tchoukonté, avait placé le ballon au-dessus (79e) les locaux n'ont pas su tirer profit de ses opportunités.



A l'inverse les Ajacciens passés maîtres dans l'art de jouer avec leur… tête ont profité pleinement des leurs avec cette reprise de la tête victorieuse - la 9e de la saison - de Cimignani à la conclusion d'un centre de Diallo (68e).



Suffisant aux Ajacciens pour s'imposer dans le Nord et de s'installer, seuls, à la deuxième place du classement !