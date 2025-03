L'AC Ajaccio renverse le Red Star (2-1)

AC Ajaccio – Red Star : 2-1 (0-1)

Stade Michel-Moretti

1 500 spectateurs environ

Arbitre : Mr Pierre Gaillouste

Buts : Anziani (57e et 84e) pour l’ACA ; Lemonnier (21e) pour le Red Star

Avertissements : MBock (32e) pour le Red Star ; Barreto (37e) pour l’ACA



AC Ajaccio

Sollacaro, Youssouf, Kouassi, Ayessa, Vidal, Huard, Anziani (Mangani, 84e), Barreto (Puch, 78e), Everson, Santelli (Touré, 78e), Kanté (Soumano, 68e), entraineur : Thierry Debès



Red Star

Risser, Doucouré (Escartin, 50e), Durivaux, Lemonnier, Kouagba, Hachem, Ifnaoui, Mbock (Erickmmayer, 84e), Renel (Durand, 64e), Fall (Dembi, 64e), Cissé (Benali, 64e), entraineur : Gregory Poirier



Malgré la météo capricieuse, la pelouse du stade Michel Moretti avait plutôt bien absorbé les pluies abondantes de ces dernières heures sur la région ajaccienne et permettait ainsi la tenue de la rencontre longtemps incertaine. Un temps à ne pas mettre un supporter dehors et l’enceinte des « rouge et blanc » sonnait d’ailleurs creux à l’heure du coup d’envoi. Pour cette rencontre face au Red Star, Titi Debès le coach ajaccien avait dû faire face à quelques incertitudes de dernière minute avec notamment les absences de Bamba et Strata, remplacés respectivement par Ayessa, qui débutait d’ailleurs dans le onze de départ et de Campanini, sur le banc de touche.



Cavalli et Debès expulsés



Après un premier round d’observation, les Audoniens se créaient la meilleure occasion à la suite d’un beau mouvement entre Fall et Cissé, mais la reprise de ce dernier était finalement déviée en corner par Sollacaro. Un corner parfaitement exécuté que Lemmonier, bien seul dans la surface, catapultait au fond des filets ajacciens (21e). Dans la foulée, Kanté égalisait à la suite d’un bon centre de Santelli, mais le juge de touche signalait un hors-jeu peu évident. Le banc ajaccien contestait vivement et Debès était expulsé par Pierre Gaillouste, et rejoignait ainsi Johan Cavalli, le directeur sportif, lui aussi expulsé pour contestation. Les Ajacciens tentaient de réagir, mais se heurtaient au bloc audonien bien organisé même si à la suite d’un centre de Youssouf, Everson prenait sa chance de volée (34e), sans succès. Tout comme Kanté, après un bon service d’Anziani dans la surface francilienne (36e). Puis, à la suite d’un centre de Youssouf, Santelli d’une tête piquée manquait de peu l’égalisation, après un sauvetage miraculeux de Risser, sur sa ligne (37e). Mais rien n’y faisait et, malgré les intentions, l’ACA était mené à la pause sur la seule véritable occasion des visiteurs.