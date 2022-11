L'AC Ajaccio rejoint en fin de match à Nantes (2-2)

Stade de La Beaujoire, FC Nantes : 2 AC Ajaccio : 2 (0-0)

Buts pour le FC Nantes : Blas (70e), Simon (89e)

Pour l'AC Ajaccio : Belaïli (56e) sur penalty, Hamouma (66e)

Arbitre : Jean Pignard

Avertissements : Blas (37e), Castelletto (45+1), Kambouaré ( 73e) à Nantes; Koné (34e), Nouri (45e); Debes (73e) à Ajaccio

Exclusions :





FC Nantes

Lafont - Corchia puis Appiah (82e), Castelletto, Girotto, Merlin puis Moutoussamy (82e) - Sissoko, Chirivella puis Bamba (88e) - Guessand puis Ganago (59e), Blas, Simon - Mohamed.

AC Ajaccio

Leroy - Youssouf, Gonzalez, Diallo, Koné - Nouri, Mangani, Coutadeur puis Laci (88e), Belaïli puis Moussiti-oko (72e) - El Idrissy puis Mangani (80e), Hamouma puis Bayala (72e)



Le FC Nantes a démarré le match sur les chapeaux de roue. Après une dizaine de minutes les Canaris avaient, déjà, frappé à cinq reprises au but.

Dès la 6e minute de jeu et après trois corners consécutifs des locaux, Chirivella avait trouvé la barre de Leroy et Blas, quelques minutes plus tard, avait fait passer le frisson dans le camp ajaccien sur sa frappe contrée mais malgré ces actions qui ont failli faire mouche et une possession de balle importante, le tableau d'affichage n'a guère évolué dans le sens espéré par les supporters locaux.

Il aurait pu pencher du côté ajaccien quand Marchetti, servi dans la surface a tenté ce retourné acrobatique, détourné parLafont et détourne sur sa transversale avant que le ballon ne rebondisse sur son dos et ne sorte en corner !

Dans la continuité de l'action Marchetti était peu après encore à l'origine d'une belle opportunité pour les visiteurs, mais surpris par le renvoi de Chirivella le brillant milieu de terrain corse ouvrait son pied mais ça filait juste à côté du cadre.

L'AC Ajaccio avait alors la main sur le jeu mais ce n'est pas pour autant, comme le FC Nantes d'ailleurs, qu'il a trouvé le chemin des filets au cours de la première période qui s'achevait après une nouvelle frappe au but - la 8e d'Ajaccio - signée El Idrissy qui se terminait sur le petit filet de Lafont.



A la reprise les choses sont allées très vite. Nantes a entamé le jeu de la même façon qu'en première période mais alors que La Beaujoire attendait un but de ses favoris c'est l'AC Ajaccio qui faisait trembler les filets après une nouvelle action de Marchetti fauché dans la surface de réparation nantaise.

Jérémie Pignol consultait la VAR : c'était penalty.

Et à cet exercice Belaïli n'a pas la réputation de trembler. De fait il prenait Lafont à contre-pied et ça faisaist 1 à 0 pour l'ACA !

Un but qui ouvrait la voie à un bel espoir pour les joueurs de Olivier Pantaloni d'autant que 5 minutes plus tard, toujours sous l'impulsion de l'international algérien Hamouma servi idéalement par son coéquipier doublait la mise !



Dès lors à 2 à 0 pour les Corses cela faisait désordre à La Beaujoire. Blas et les Nantais entreprenaient alors de refaire leur retard. Le meneur de jeu local parvenait à ses fins avec l'aide de Mohamed à la 70e minute de jeu.

Blas avait une autre opportunité à la 83e minute. Sur sa frappe, splendide, Leroy était battu mais le ballon s'écrasait sur la barre transversale du portier corse, avant de rebondir juste devant la ligne de but !

Et alors que l'on semblait s'acheminer vers un succès corse, à l'approche du temps additionnel Simon sauvait Nantes d'une façon pour le moins surprenante : son centre à destination de Ganago n'avait pas besoin d'être dévié comme le Nantais en avait l'intention, il n'en surprenait pas moins Leroy.

Rageant pour les Ajacciens !