L'AC Ajaccio ramène un point de Quevilly-Rouen (0-0)

Stade Robert-Diochon à Rouen, US Quevilly-Rouen Metropole : 0 AC Ajaccio : 0





Pour ce deuxième match en 4 jours, QRM avait à cœur de rebondir devant son public après la défaite contre le Havre. Les Rouge et Jaune montrent beaucoup d’envie dans ce début de match. Damon Bansais sert Alassane Diaby dans la profondeur, le centre en première intention de ce dernier est repoussé par la défense (6ème). Toujours sur le côté droit, le centre de Damon Bansais est repoussé en corner. Celui-ci met en danger la défense corse, la tentative devisée d’Issa Soumaré est repoussée en catastrophe (13ème). Stéphane Lambese au coup-franc, le latéral trouve le capitaine, Romain Padovani, au premier poteau, sa tête trouve le petit filet extérieur.



Les visiteurs, discrets dans cette entame, se réveillent avec un centre de Riad Nouri qui trouve la tête de Gaëtan Courtet. Nicolas Lemaitre, en deux-temps, capte la tentative vicieuse de l’attaquant acéiste (35ème). Récupération haute d’Alassane Diaby qui sert intelligemment Cheikh Sabaly à l’entrée de la surface. La frappe de l’attaquant sénégalais est repoussée par un défenseur (38ème). Prestation sérieuse des joueurs de QRM qui se montrent les plus dangereux face à l’ACA dans cette première période. Score de parité à la pause !

Après une première période sans grande conviction, l’ACA revient sur le terrain avec plus d’envie. Le centre-tir de Mickaël Barreto termine dans le petit filet extérieur (49ème). Sur un enchaînement magistral d’Issa Soumaré, sa frappe instantanée a failli faire mouche ! C’est juste au-dessus de la barre de Benjamin Leroy (51ème). QRM insiste. Le centre de Damon Bansais trouve Cheikh Sabaly dans la surface, mais sa frappe est repoussée





Puis c’est l’ACA qui accélère le rythme, Mickaël Barreto est proche de tromper Nicolas Lemaitre, mais sa frappe passe à côté (73ème). Nadjib Cissé coupe un centre venu de la droite et doit repousser le ballon juste devant la ligne juste après son intervention (76ème). Le corner de l’ACA est repoussé par la défense de QRM, mais revient sur la tête de Mathieu Coutadeur qui manque le cadre (77ème). Dans les derniers instants du match, la frappe de Jean-Philippe Krasso passe au-dessus (90ème).

Dommage pour l'ACA