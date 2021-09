L'AC Ajaccio nettement à Rodez (2-0)

Stade Paul Lignon, Rodez : 0 AC Ajaccio : 2 (0-1)

Buts pour Ajaccio : Moussiti-Oko (3e), Nouri (49e)

Arbitre : Joël Angouma



Rodez

Mpasi - Buades, Chougrani, Celestine puis Malanda (62e), Bardy, Ouammou puis Obiang (66e) - Danger puis Zidane (77e), Boissier, Rajot puis Leborgne (62e) - Depres, Bonnet puis David (66e)

AC Ajaccio

Leroy - Youssouf, Vidal, Gonzalez, Vidal - Nouri, Coutadeur, Chabrolle puis Laci (76e) , Cimigani puis Barreto (76e) - Moussiti Oko puis N'Diaye (59e), Courtet



Il ne fallait pas être en retard ce samedi soir au stade Paul-Lignon où tout est allé très vite.

En effet on jouait à peine la 3e minute de la rencontre quand Coutadeur, à la faveur de la premier faute locale, bottait parfaitement le coup franc lontain par-dessus la défense de Rodez et le déposat le ballon sur la tête de Moussiti Oko qui ajustait sa tentative entre le poteau et le gardien.

Et cela faisait1 but à 0 en faveur de l'AC Ajaccio

.

Rodez a alors tenté de revenir rapidement dans le match mais en vain.

Certes les locaux n'ont pas ménagé leur peine mais ils n'ont jamais réussi à prendre en défaut cette équipe ajaccienne solide et bien organisée devant un Leroy intraitable.



La seconde période ne changeait rien à l'affaire pour Rodez d'autant que, comme en début de partie, Ajaccio allait frapper rapiment...

A la 49e minute sur un ballon perdu par Danger, Moussiti Oko, encore lui, se projetait rapidement avant de centrer vers le second poteau. A la retombée du ballon Nouri pouvait placer un coup de tête dans le but vide.

En seconde période aussi, il n'aura fallu pas plus de 3 minutes aux Corses pour trouver le chemin des filets.



Rodez a tenté une fois de plus de revenir dans le match mais Leroy veillait une fois encore au grain.

L'AC Ajaccio pouvait donc se diriger en toute quiétude vers son troisième succès consécutif et son cinquième match sans encaisser de but en huit journées de Ligue 2.

Et cela, ça vaut aux Ajacciens de Pantaloni d'occuper la deuxième place du championnat.

Mérité !