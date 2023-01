L'AC Ajaccio encaisse 2 buts en moins de 5 minutes à Toulouse

Au stadium de Toulouse, Toulouse FC : 2 AC Ajaccio : 0 (0-0)

Buts pour Toulouse : Aboukhal (65e), Ratao (69e)



Arbitre : François Letexier

Avertissements : Sylla (30e) à Toulouse; Gonzalez (7e) à Ajaccio



Toulouse FC

Haug, Kamanzi puis Desler ((72e), Nicolaisen, Costa, Sylla, Tsingaras puis Spierings (62e) , Dejaegere puis Skyttä (62e), Aboukhal puis Begraoui (74e), Chaibi, Dallinga, Birmancevic puis Ratao (62e)





AC Ajaccio

Sollacaro, Alphonse, Avinel, Gonzalez, Mangani puis Da Silva (73e), Youssouf puis Lebas (75e), Nouri puis Levine (77e), Chabrolle, Botué, Batala, Moussiti-Oki puis Somano (73e)



L'AC Ajaccio toujours diminué par l'absence de plusieurs titulaires et, sans doute, toujours sur le coup du traumatisme du 7-1 encaissé à Monaco a résisté un peu plus d'une heure ce samedi au stadium de Toulouse qu'il retrouvait après la défaite du 1er janvier face au TFC.



Le match jusqu'alors âpre a en effet basculé à la 65e minute quand Aboukhlal, trouvé par une belle ouverture Dallinga depuis la droite, abusait Sollacaro en frappant sur sa gauche.

Quatre minutes plus tard, le TFC "remettait ça" avec le rentrant Ratao après que Dallinga et Aboukhal se soient un peu emmêlé les pinceaux sur contre toulousain. La frappe de Ratao faisait en tout cas mouche et l'AC Ajaccio était mené 2 à 0.

Une équipe corse qui ne renonçait et par Kouamé (74e) parvenait à tromper d'un lob le gardien toulousain, mais le but était refusé pour un hors-jeu préalable.



Mais au terme de l'après-midi, c'était le TFC qui prenait la direction des 8es de finale.

Quant à l'AC Ajaccio, il pourra après cette élimination se concentrer sur le seul objectif qui est, désormais, le sien : le maintien en Ligue 1.