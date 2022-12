L’AC Ajaccio dans la douleur face à Angers (1-0)

Stade François Coty

ACA-Angers 1-0 (1-0)

Temps doux

Spectateurs : 7088 environ

Arbitre : M. Stinat assisté de MM. Moussey et Courbet

But : Belaïli (39e s.p.)

Avertissement :

Youssouf (54e)



ACA

Leroy- Alphonse, Mayembo, Diallo, Youssouf- Nouri (Laçi 89e), Coutadeur (cap.), Marchetti, Belaïli (Bayala 70e)- El Idrissy, Touzghar (Moussiti Oko 76e)- ent : O. Pantaloni



Angers

Bernardoni (cap.)- Valery, Houtondji, Blazic, Doumbia- El Melali, Mendy, Abdelli, Sima- Salama, Hunou (Thioub 70e)-ent : A. Bouhazama





L’ACA n’a pas manqué son premier rendez-vous de la reprise en venant à bout de la lanterne rouge dans un stade François-Coty copieusement garni. Mais que ce fut dur !

Les deux équipes sont bien rentrées dans la partie. L’ACA se crée même la première occasion sur un service de Nouri pour El Idrissy dont le tir frappe le poteau (2e). Le ton est donné, mais les Angevins ne sont pas en reste. Après deux situations chaudes sur le but de Leroy, les visiteurs manquent le coche sur un ballon en profondeur de El Melali pour Honou. L’attaquant adverse trompe Leroy, mais le cuir heurte le poteau (17e). Par la suite, le jeu s’équilibre et les deux équipes se rendent coup pour coup. Les Ajacciens se créent une nouvelle occase par El idrissy (22e), Angers réplique par le virevoltant El Melali qui se heurte à Leroy (30e).





Les Angevins s’enhardissent, mais sur un ballon de Marchetti, Belaïli crochète Bernardoni qui commet l’irréparable. L’Algérien transforme la sentence (39e). L’ACA finit plus fort et s’offre même une occasion énorme par El Idrissy dont le ciseau retourné manque le cadre de peu. À la pause, les « bianchi è rossi » tiennent le bon bout.



Leroy impérial

Au retour des vestiaires, les visiteurs prennent le jeu à leur compte. Les Ajacciens reculent et vont passer un quart d’heure très difficile. Il faut un très grand Leroy pour éviter le pire sur deux tentatives de Salama (52e et 56e). Les Ajacciens font le dos, mais manquent de répondant contre des Angevins dynamisés. L’ACA ne parvient à pas à mettre l’intensité suffisante pour contrarier le jeu adverse.





Au fil des minutes, les Angevins prennent de plus en plus de risques, il faut une charnière centrale et dans l’ensemble une défense particulièrement solide pour annihiler les nombreuses offensives adverses. En toute fin de match, Leroy, encore lui, sauve son équipe sur une tête à bout portant de Sima (86e). À la tombée du ballon, Thioub manque l’immanquable seul face au but vide.

L’ACA remporte trois points précieux dans la course au maintien. Il faudra montrer autre chose, mais pour l’heure, peu importe le flacon...