L’AC Ajaccio battu par Dunkerque (1-2)

Au retour des vestiaires, l’ACA réagissait sur le coup d’envoi : Soumano à la réception d’un long ballon centrait pour Kanté, qui d’une tête lobée, trompait Ortola (46 e ) ! Les Ajacciens allaient bien mieux et mettaient même Dunkerque sous pression. Mais au moment où l’on s’y attendait le moins, les Nordistes allaient égaliser sur une reprise instantanée de Skytta, bien alerté par Souza côté gauche (62 e ). L’entrée de Tejan faisait du mal aux Acéistes et Sollacaro devait s’interposer, une nouvelle fois, devant l’attaquant hollandais (65 e ). Mais l’ACA ne s’avouait pas battu et sur une percée de Kanté, Soumano se retrouvait tout seul face au portier nordiste mais enlevait trop sa frappe et ratait l’immanquable (68 e ) ! Le jeu devenait alors plus haché et sur une contre-attaque nordiste, Kouassi accrochait Bammou et écopait d’un second carton jaune synonyme d’expulsion. La fin de match devenait plus difficile pour les Acéistes, à court d’énergie et s’inclinaient finalement face à une belle équipe de Dunkerque. L’ACA reste douzième du classement avec 30 points avant de se déplacer à Grenoble vendredi prochain.