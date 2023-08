L'AC Ajaccio accroché par Rodez (1-1)

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 1Rodez : 1 (1-1)

Buts pour l'ACA : Touzghard (45+5), pour Rodez : Rajot (6e)

Arbitre : Mikaël Lesage

Avertissements : Youssouf (86e)à l'ACA, Ngouyamsa (17e), Younoussa (27e), Abdallah (76e) à Rodez

Exclusion :



AC Ajaccio

Michel, Youssouf, Mayembo, Vidal, Quemper puis Alphonse (73e), Jabol, Marchetti puis Puch (80e), Bayala, Nouri puis Benhaïm (67e) Bammou puis El-Idrissy (73e), Touzghhar



Rodez

Mpasi - Danger (cap), Vandenabeele puis Buades (45+1), Raux Yao - Ngouyamsa puis Corredor (63e), Younoussa, Valério puis Mendes (84e), Rajot, Abdallah - Dépres puis Haag (63e), Hountondji puis Taïbi (84e)



Les choses n'ont pas traîné dans le huis clos de François-Coty.

En effet 6 minutes après le coup d'envoi ce sont les Ruthénois de Didier Santini qui, après un début de match plutôt prometteur des joueurs ajacciens, ont ouvert la marque par l'intermédiiaire de Rajot qui au second poteau est venu reprendre de belle manière un centre de Ngouyamsa.

Un but qui a, bien sûr, contribué à donner des ailes aux visiteurs malgré l'implication de Bammou et des cadres ajacciens Touzghar et Marchetti.

Mais passé le premier quart d'heure, le poids de l'expérience ajaccienne a commencé à se faire sentir sur le terrain et l'ACA a multiplié les occasions par Mayembo, Marchetti, ou bien encore par Nouri sans pour autant inquiéter véritablement MPasi.

À l'approche de la pause, les Ajacciens qui n'avaient pas réussi jusqu'alors à coordonner leurs actions remettaient la pression par Nouri mais surtout par Touzghar dont la frappe s'écrasait sur le montant droit de Mpasi.

Malheureux sur ce coup, Touzghar rattrappé 5 minutes plus tard en reprenant victorieusement de la tête l'excellent centre de Marchetti.

Une égalisation qui aurait pu être de courte durée si la transversale de Michel n'avait pas renvoyé le missile de Buades rentré à peine en jeu après la blessure de Vandenabeele.



En seconde période les occasions, malgré quelques coups de boutoir de Rodez, ont encore été une fois une affaire ajaccienne mais malgré toutes les opportunités qui furent les leurs - les spécialistes ont recensé 19 tirs, dont 7 cadrés - les joueurs de Pantaloni ont dû se contenter d'un partage des points, peu en rapport avec l'ardeur mise à débuter victorieusement ce championnat de Ligue 2 retrouvé dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures...